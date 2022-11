Diretta/ Milan Fiorentina streaming video tv. rossoneri l’anti-Napoli? (Serie A)

DIRETTA MILAN FIORENTINA: OCCHIO A ITALIANO…

Milan Fiorentina, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vogliono lanciarsi nel ruolo di anti-Napoli anche se l’ultimo pareggio di Cremona ha messo in luce difficoltà offensive e ha fatto scivolare a -8 dalla vetta il Milan ora secondo a quota 30 punti, agganciato dalla Lazio nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato.

Sta lentamente risalendo la china anche la Fiorentina dopo un momento molto difficile: dopo il beffardo ko interno contro l’Inter i viola hanno messo in fila 5 vittorie consecutive tra Conference League e Serie A, battendo in campionato Spezia e Sampdoria in trasferta e Salernitana in casa. Il primo maggio scorso il Milan ha vinto di misura l’ultimo precedente interno contro la Fiorentina, passo decisivo verso l’ultimo Scudetto conquistato dai rossoneri. I viola non vincono in casa milanista dall’1-3 del 29 settembre 2019.

MILAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Milan Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: P. Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

