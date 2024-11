DIRETTA MILAN FUTURO AREZZO, ROSSONERI SEMPRE ATTARDATI IN CLASSIFICA

La diretta Milan Futuro Arezzo è in programma alle ore 15:00 di domenica 10 novembre 2024 presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. La situazione per i padroni di casa non è certo delle migliori dato che continuano ad occupare la diciottesima posizione con appena 10 punti conquistati, al pari dell’Ascoli davanti solo per una migliore differenza reti. Il pareggio ottenuto nello scorso turno infonde un po’ di entusiasmo nei lombardi che sono chiamati ad un impegno difficile contro gli Amaranto.

Video Pontedera Milan Futuro (1-1)/ Gol e highlights: pari con Italeng e Jimenez! (Serie C 3 novembre 2024)

Gli opsiti si trovano infatti in quinta posizione solitaria con ben 23 punti guadagnati e sono intenzionati a ritrovare il successo che manca da almeno due gare così da quantomeno agganciare la Ternana terza in classifica con 26 punti. Inoltre, ricodiamo che la direzione dell’incontro è affidata al signor Carlo Rinaldi, arbitro proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, che sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Cristiano Pelosi di Ercolano, senza dimenticare Gianluca Guitaldi di Rimini come quarto uomo.

DIRETTA/ Pontedera Milan Futuro (risultato finale 1-1): rigore fallito da Ianesi! (3 novembre 2024)

DIRETTA MILAN FUTURO AREZZO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Milan Futuro Arezzo dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Potrete guardare la diretta Milan Futuro Arezzo in streaming con NOW TV e Sky Go tramite smart phone, tablet, smart tv e pc.

DIRETTA MILAN FUTURO AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Milan Futuro Arezzo del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Il tecnico di casa Daniele Bonera dovrebbe continuare a puntare sul 4-1-4-1 come modulo per i suoi e dunque Raveyre in porta, D’Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez in difesa, Malaspina in regia dietro a Fall, Sandri, Zeroli e Vos con Camarda unica punta.

DIRETTA/ Arezzo Ascoli (risultato finale 1-1): un punto amaro! (3 novembre 2024)

Il tecnico Emanuele Troise dovrebbe invece optare per il 4-3-3 come soluzione per i toscani e schierare quindi gli Amaranto con Trombini fra i pali con Montini, Chiosa, Del Fabro e Coccia a schermarlo in difesa, Renzi, Santoro e Mawuli sulla linea mediana mentre il tridente offensivo sarà costituito da Guccione, Ogunseye e Gaddini.

DIRETTA MILAN FUTURO AREZZO, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Milan Futuro Arezzo valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Gli amaranto sembrano partire leggermente favoriti rispetto ai giovani rossoneri per aggiudicarsi i tre punti in palio sebbene sulla carta la sfida sia molto equilibrata alla vigilia con il 2 fissato a 2.40 secondo Snai che paga invece 2.85 per l’1 e 2.95 per il pareggio. Valutazioni simili pure da parte di Betflag, Lottomatica e Goldbet che offrono però 2.45 per la vittoria dei toscani.