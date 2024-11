VIDEO PONTEDERA MILAN FUTURO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci le squadre di Pontedera e Milan Futuro si bloccano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini del video Pontedera Milan Futuro con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i lombardi tentano immediatamente di prendere in mano il controllo della sfida sebbene la giocata di Camarda provata già intorno al 3′ non venga supportata a dovere dal resto della squadra.

I minuti passano e lo stesso Camarda si mette in proprio tirando però alto verso il 19′ ed i granata cominciano a crescere, riuscendo addirittura a sbloccare il risultato al 27′ per merito del gol segnato da Italeng. Tuttavia, i giovani rossoneri non demordono e reagiscono pareggiando subito al 33′ con la conclusione vincente di Jimenez, poi impreciso invece al 42′ mandando la sfera sopra la traversa. Al 45’+3′ il Pontedera si dispera quando viene annullato un gol a Pietra per fuorigioco.

Nel secondo tempo i milanesi vanno a caccia dell’eventuale sorpasso sparando in curva con Fall al 49′ e sul fronte opposto Ianesi non combina certo di meglio al 56′. Nel finale i toscani sciupano un’opportunità abbastanza clamorosa al 67′ quando Reveyre para un calcio di rigore battuto e guadagnato da Ianesi, avendo stato atterrato in maniera irregolare in area avversaria da D’Alessio. Il solito Italeng non capitalizza nemmeno all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cerretti al 68′ ed Ambrosini al 75′ da un lato, Jimenez al 68′ dall’altro. Il punto ottenuto in questa tredicesima giornata di campionato permette al Pontedera di raggiungere quota 12 ed il Milan Futuro si porta invece a 10 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

VIDEO PONTEDERA MILAN FUTURO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS