DIRETTA MILAN FUTURO PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo alla prima gara ufficiale della diretta di Milan Futuro Pineto, match davvero interessante che però non potremmo analizzare dal punto di vista storico poiché è la prima gara che commenteremo tra le due squadre. Questa volta quindi ci dovremmo “accontentare” di u testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre, invece del nostro classico testa a testa storico. Il Milan viene da una vittoria contro la Spal che si aggiunge alla seconda in cinque partite contro il Perugia. Quindi le altre tre che mancano all’appello invece sono terminate con un pareggio contro la Lucchese per poi perdere due gare contro la Pianese e il Legnago Salus.

DIRETTA/ Pineto Ascoli (risultato finale 1-0), i padroni di casa vincono di misura (27 ottobre 2024)

Il Pineto invece nello stesso numero di partite ha vinto solo una volta contro l’Ascoli, poi un pareggio e tre sconfitte contro il Legnago Salus, il Gubbio e il Campobasso. Difficile la previsione sul match quest’oggi, perciò vediamo insieme le statistiche della diretta di Milan Futuro Pineto per capire che tipo di gara sarà da un punto di vista matematico. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Perugia Milan Futuro (risultato finale 0-2): decidono Alesi e Zeroli (27 ottobre 2024)

DIRETTA MILAN FUTURO PINETO IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere la diretta Milan Futuro Pineto, avrete bisogno necessariamente di un abbonamento a Sky, unica emittente ad avere i diritti di Serie C. Per quello che riguarda la diretta streaming dovrete fare affidamento all’applicazione di Sky Go.

C’È PIÙ FIDUCIA

La diretta Milan Futuro Pineto, valida per la giornata numero dodici di Serie Girone B, vede due squadre reduci da una vittoria che ha cacciato via tante incertezze. Il match si disputerà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 18:30. I rossoneri sono riusciti ad interrompere la striscia di tre gare di fila senza successo andando a vincere in casa del Perugia per 2-0 grazie a Alesi e Zeroli nel primo tempo. In precedenza sono arrivate due sconfitte con Legnago e Pianese più il pari con la Lucchese. Il Pineto invece ha conquistato i tre punti con l’Ascoli nell’ultima giornata di campionato ed è stata la seconda vittoria stagionale dopo quella di inizio settembre con l’Arezzo. Il modo migliore per interrompere una maledizione di mancate vittorie che durava da sette giornate.

DIRETTA/ Pineto Campobasso (risultato finale 0-1): seconda di fila per Braglia! (Serie C 21 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FUTURO PINETO

Ora è il momento di vedere insieme quali sono le probabili formazioni della diretta Milan Futuro Pineto. I rossoneri si disporranno secondo il 4-2-3-1 con Raveyre in porta, quartetto difensivo Magni, Zukic, Coubis e Bartesaghi. A centrocampo Zeroli e Malaspina con il trio Fall, Liberali e Alesi dietro a Camarda.

Il Pineto opterà per il modulo 4-3-3. Tra i pali Tonti, difeso qualche metro più avanti da Hadziosmanovic, Marafini, De Santis e Borsoi. Schirone e Germinario le due mezzali con Lombardi regista. Tridente offensivo; Del Sole, Gambale e Bruzzaniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN FUTURO PINETO

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Milan Futuro Pineto. Il segno 1 relativo alla vittoria dei giovani rossoneri è dato a 1.90 contro il pareggio rappresentato dalla X a 3.10 e il 2 fisso che invece si assesta sul 4.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol all’interno del match, è dato a 2.50 mentre l’Under si trova a 1.45. Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.55.