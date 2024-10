DIRETTA PERUGIA MILAN U23, IN PALIO TRE PUNTI IMPORTANTI

La diretta Perugia Milan U23 in programma alle ore 12:30 di domenica 27 ottobre 2024 presso lo Stadio Renato Curi rappresenta il lunch match per l’undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Gli umbri hanno riscattato il passo falso interno contro l’Entella vincendo con lo stesso punteggio nello scorso turno in trasferta contro l’Ascoli ed ora non vogliono più subire ulteriori battute d’arresto in modo tale da migliorare il decimo posto attualmente occupato in classifica con 13 punti, appena dentro alla corsa per i playoff ma comunque insieme con Vis Pesaro, Pianese e Rimini.

Il Milan Futuro ha invece bisogno di ottenere un successo nel più breve tempo possibile poichè si trova al momento in ultima posizione con 6 punti guadagnati, esattamente come il Legnago Salus. La salvezza dista solo tre lunghezze e Camarda potrebbe voler riscattare la rete negatagli per fuorigioco in Champions contro il Bruges di martedì scorso. L’arbitro designato per la direzione di questo incontro è il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei , proveniente dalla sezione di Cuneo. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Fabio Cantatore di Molfetta mentre il quarto ufficiale sarà Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

DIRETTA PERUGIA MILAN U23, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia vedere la diretta Perugia Milan U23 potrà come di consueto farlo utilizzando Now oppure Sky, che detengono i diritti in esclusiva per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 giunta alla sua undicesima giornata. Possedendo un abbonamento valido ci si potrà dunque sintonizzare sui canali Sky Sport CalcioSky Sport 251 oppure sfruttare il servizio streaming offerto da Sky Go, oltre ad utilizzare NOW TV.

DIRETTA PERUGIA MILAN U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire quali saranno le scelte dei due tecnici per quanto riguarda le probabili formazioni aspettando l’inizio della diretta Perugia Milan U23. Dopo il successo ottenuto in trasferta contro l’Ascoli, mister Formisano dovrebbe continua a schierare i suoi con il 4-3-3 affidandosi a Gemello tra i pali, Mezzoni, Angella, Amoran e Giraudo in difesa, Di Maggio, Bartolomei e Giunti a centrocampo mentre Lisi, Montevago e Seghetti formeranno il tridente offensivo.

I giovani rossoneri del tecnico Bonera dovrebbero invece presentarsi sul terreno di gioco con il 4-2-3-1 schierando Nava tra i pali con davanti D’Alessio, Minotti, Bartesaghi e Bozzolan, in mediana spazio a Hodzic e Sandri mentre sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Camarda che ha esordito con la prima squadra in Champions League contro il Bruges in settimana, ci saranno Fall, Zeroli e Traoré.

DIRETTA PERUGIA MILAN U23, LE QUOTE

Chiudiamo la nostra analisi preparatoria alla diretta Perugia Milan U23 prendendo in esame le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al possibile risultato finale. Il pronostico del match secondo Snai vede il Perugia favorito quotando l’1 a 2.05 mentre ci sono quasi le stesse probabilità che il Milan Futuro vinca, il 2 viene dato a 3.45, o che la sfida possa concludersi con un pareggio, con l’x pagato a 3.10. Identiche invece le quote offerte da Sisal e Goldbet per l’1, a 2.10, e l’ex, quotato a 3.10, così come per il 2, ora a 3.40.