DIRETTA/ Milan Juventus video streaming tv: i numeri di una storia leggendaria

DIRETTA MILAN JUVENTUS: IL TESTA A TESTA

Testa a testa della diretta di Milan Juventus che è di certo il big match della nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida storica tra le due squadre che si sono affrontate in tutte le competizioni in Italia oltre che in finale della Uefa Champions League, dove a trionfare furono i rossoneri ai calci di rigore con Shevchenko autore del penalty decisivo. Il primo storico match tra Milan e Juventus è addirittura datato 1901. Ad avere la meglio il Milan in trasferta con il risultato di 2-3. Prima vittoria juventina, due anni dopo (1903) con il risultato di 0-2.

Gli anni sono passati e la rivalità tra Milan e Juventus si è fatta sempre più accesa con la bellezza di 239 incontri in totale. Lo score del campionato massimo di Serie A vede la Juventus presentare 93 vittorie. I pareggi sono 77 mentre le vittorie di stampo rossonero sono 69. In equilibrio in campo che però vede, nella storia, maggiori vittorie per la squadra in tenuta bianconera che affronterà, quest’oggi alle ore 18:00 i diavoli rossoneri. (Agg Marco Genduso)

COME VEDERE LA PARTITA MILAN JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Milan Juventus non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Milan Juventus sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

RISULTATO FINALE NON SCONTATO…

Milan Juventus, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Big match di giornata, una sfida che oppone due grandi d’Italia ma che al momento vede i campioni in carica rossoneri più avanti in classifica. Milan agganciato al treno di testa grazie all’ultima, rocambolesca vittoria in casa dell’Empoli anche se in Champions è arrivata una dura sconfitta per 3-0 in casa del Chelsea.

La Juventus invece in Champions ha preso una seconda boccata d’ossigeno in un avvio di stagione molto complicato, 3-1 al Maccabi Haifa dopo il successo sul Bologna che ha permesso ai bianconeri di tornare alla vittoria anche in campionato. Il 23 gennaio scorso Milan e Juventus hanno pareggiato 0-0 l’ultimo precedente a San Siro, il 6 gennaio 2021 ultima vittoria juventina per il 1-3 mentre il Milan ha battuto i bianconeri in casa nell’ultima occasione con il 4-2 in rimonta del 7 luglio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Milan Juventus, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

MILAN JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

