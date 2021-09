Diretta/ Milan Lazio streaming video tv: Pioli-Sarri, partita a scacchi (Serie A)

DIRETTA MILAN LAZIO: SPETTACOLO ASSICURATO!

Milan Lazio, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Big match di giornata assieme a quello tra Napoli e Juventus, quella tra Pioli e Sarri sembra una partita a scacchi tra due tecnici chiamati a giocarsi le carte migliori. Le due formazioni arrivano a punteggio pieno all’appuntamento, il Milan ha calato il poker contro il Cagliari dopo aver espugnato Marassi contro la Sampdoria all’esordio, per la Lazio 9 gol in due partite contro Empoli e Spezia e il gioco di Sarri ha già fatto vedere i primi lampi interessanti.

Il Milan potrebbe rilanciare Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, con lo svedese in campo dopo una lunga assenza, occhio però anche a Olivier Giroud che si è negativizzato venerdì dal Covid e potrebbe tentare un recupero lampo. Nella Lazio ballottaggio Marusic-Lazzari sulla fascia destra, occhio anche a Zaccagni che insidia Luis Alberto o Pedro per l’esordio. Il 23 dicembre 2020 ultimo precedente a San Siro col Milan vincente 3-2 all’ultimo respiro con un colpo di testa di Theo Hernandez. Il 3 novembre 2019 vincendo 1-2 con i gol di Immobile e Correa la Lazio aveva interrotto un digiuno trentennale nella San Siro rossonera.

DIRETTA MILAN LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Le probabili formazioni di Milan Lazio, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



