DIRETTA/ Milan Roma video streaming tv: un big match dalla lunghissima tradizione

DIRETTA MILAN ROMA: I TESTA A TESTA

Naturalmente è lunghissima la storia che ci accompagna verso la diretta di Milan Roma, grande sfida di questa sera a San Siro. Basterebbe dire che si contano la bellezza di 173 precedenti nel solo campionato di Serie A, con un bilancio senza dubbio favorevole al Milan: le vittorie dei rossoneri sono infatti 76, a fronte di 52 pareggi e 45 successi per la Roma. Sono ancora più belli per il Milan i numeri delle 86 precedenti partite di Serie A in casa dei rossoneri, con 47 successi per il Diavolo, 20 pareggi e 19 colpi esterni della Lupa giallorossa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Colpo del Cagliari a Marassi! Diretta gol live score

Negli ultimi dieci precedenti ci sono invece cinque vittorie per il Milan, tre successi della Roma e due pareggi: il trend più recente è nettamente favorevole ai rossoneri, che hanno raccolto ben cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta negli ultimi otto scontri con la Roma, compreso il colpaccio per 1-2 nella partita d’andata, disputata domenica 31 ottobre scorso allo stadio Olimpico della capitale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Spezia Verona (risultato 0-2) video streaming tv: doppio Caprari!

DIRETTA MILAN ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Milan Roma di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

MILAN ROMA: PARTITA STRANA TRA ASSENTI E RECUPERI…

Milan Roma, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Rossoneri alla rincorsa del primo posto dopo aver chiuso il girone d’andata a -4 dall’Inter capolista, uscita fuori alla distanza dopo che nelle prime giornate i rossoneri avevano dominato assieme al Napoli. Dopo il ko interno contro i partenopei i rossoneri hanno chiuso il 2021 espugnano il campo dell’Empoli e prendendosi così il secondo posto solitario.

Juventus-Napoli, Asl Torino: "Mascherina per giocatori con 3° dose"/ "Scenario nuovo"

Dopo due vittorie consecutive la Roma invece ha mancato il filotto appena prima di Natale, pareggiando in casa contro la Sampdoria. I giallorossi hanno chiuso l’anno al sesto posto, lontani però 6 lunghezze dalla zona Champions. All’andata Milan corsaro in casa dei giallorossi, 1-2 il risultato all’Olimpico mentre il 26 ottobre 2020 l’ultimo precedente a San Siro si è chiuso con un pirotecnico pareggio 3-3. La Roma non passa in casa dei rossoneri dallo 0-2 del primo ottobre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Lo. Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Roma al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA