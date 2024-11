DIRETTA STELLA ROSSA STOCCARDA: SERBI FANALINO!

Manca poco alla diretta Stella Rossa Stoccarda, delicata partita che al Marakanà di Belgrado si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 27 novembre 2024: è davvero l’ultima spiaggia, e potrebbe anche non bastare, per una Stella Rossa che nelle prime quattro giornate di Champions League 2024-2025 ha sempre perso subendo anche delle belle imbarcate, tra cui l’ultima con i cinque gol subiti dal Barcellona in casa, dunque zero punti in una classifica che è sì corta ma concede davvero poco, la sensazione è che per i serbi prendersi i playoff sia un’impresa già fuori portata ma attenzione, anche lo Stoccarda rischia di rimanere fuori da questo turno.

La squadra tedesca resta viva grazie al bel blitz in casa della Juventus, partita che ha giocato decisamente molto bene; il problema è che non sempre ha mantenuto questo livello, nel turno seguente ha perso contro l’Atalanta sul proprio terreno di gioco e i punti raccolti sono appena 4, al momento troppo pochi per sperare anche se oggi c’è sicuramente una bella occasione per migliorare lo scenario. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta Stella Rossa Stoccarda, aspettiamo che la partita prenda il via e nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, valutando le probabili formazioni.

DIRETTA STELLA ROSSA STOCCARDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento in tv con la diretta Stella Rossa Stoccarda sarà naturalmente sulla televisione satellitare: gli abbonati all’emittente potranno assistere alla partita di Champions League su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) oppure Sky Sport 253, naturalmente sarà garantita l’opzione della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go, mentre come alternativa si potrà attivare un abbonamento alla piattaforma Now Tv che allo stesso modo fornisce il match valido per la quinta giornata del girone.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA STOCCARDA

Andiamo con il 4-2-3-1 serbo per la diretta Stella Rossa Stoccarda, Vladan Milojevic è sempre senza il portiere Glazer e dunque gioca Guteša, davanti a lui Lekovic e Uros Spajic possono essere i due centrali con Seol e Elsnik che giocano come terzini, a centrocampo invece i due giocatori che compongono il tandem nel settore nevralgico dovrebbero essere Dalcio e Kanga. Per quanto riguarda la zona avanzata, da valutare il ballottaggio tra Katai e Cherif Ndiaye come centravanti, a destra Silas e Jovanovic si giocano la maglia e a sinistra può agire Andrija Maksimovic, con il quale può anche cambiare il modulo.

Sebastian Hoeness affronta la diretta Stella Rossa Stoccarda con le sue idee ormai chiare: Rouault e Chabot a protezione del portiere Nübel, torna terzino destro Vagnoman con Mittelstadt sull’altro versante mentre in mezzo, sempre rispetto al 2-0 al Bochum, si rivede Stiller che gioca insieme a Karazor, di conseguenza si alza la posizione di Millot che si riprende la corsia destra sulla trequarti. Tuttavia occhio perché sono fuori Deniz Undav, Leweling e El Bilal Touré: c’è emergenza in casa Stoccarda, Demirovic sarà certamente il centravanti con Fuhrich confermato a sinistra, al centro tra le linee dovrebbe agire Rieder che appare favorito su Woltemade che è stato titolare sabato.

PRONOSTICO E QUOTE STELLA ROSSA STOCCARDA

A corredo della diretta Stella Rossa Stoccarda leggiamo anche le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo le quali la squadra favorita è quella ospite con un valore pari a 1,70 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, mentre il segno 1 che regola il successo della Stella Rossa vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 4,50 volte la giocata e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker corrisponde a una vincita da 4,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.