Diretta Milano Marathon 2022/ Streaming video tv: tutto pronto!

DIRETTA MILANO MARATHON 2022: SI PARTE ALLE ORE 9.00, 42KM DI CORSA!

Via alla ventesima edizione della Milano Marathon 2022. Dopo l’edizione dello scorso anno aperta solo agli atleti, domenica 3 aprile la sfida sarà aperta a tutti coloro che volessero iscriversi. Saranno 18mila le persone che correranno per 42 chilometri: 18 di questi saranno all’interno della Cerchia dei Bastioni. La partenza sarà alle 9 da corso Venezia: il punto di ritrovo è fissato invece alle 7 ai Giardini Montanelli, sia per la maratona che per la staffetta. Il ritorno sarà invece in corso Venezia, dove c’è il traguardo d’arrivo.

I partecipanti alla Milano Marathon 2022 potranno arrivare nel punto d’incontro viaggiando gratuitamente sui mezzi di Atm, come stabilito dal Comune di Milano: un’iniziativa per rendere ancora più “Green” la manifestazione. Dopo le limitazioni dovute al Covid-19, si torna al solito formato con Maratona, Relay Marathon, School Marathon e Marathon Village.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO MARATHON 2022

La diretta della Milano Marathon 2022 sarà come di consueto visibile in tv. L’evento sarà trasmesso in streaming su Sky e in streaming video su Sky Go e Now Tv. A trasmettere la competizione sarà Sky Sport Uno sul canale 201 di Sky. Gli appassionati potranno dunque seguire in diretta la Milano Marathon 2022 che si terrà nel capoluogo lombardo. La gara si preannuncia spettacolare. Sono infatti vari i big, come l’etiope Amedework Walelegn e la keniana Vivian Kiplagat, vincitrice tre anni fa. Per quanto riguarda l’Italia ci sarà l’esordio di Iliass Aouani.

DIRETTA MILANO MARATHON 2022: ORARI E PERCORSO

Dove passerà la diretta Milano Marathon 2022? L’area intorno a corso Venezia sarà completamente interdetta al traffico già a partire dalle 9. La stazione della metropolitana di Palestro resterà chiusa fino alle 14: i treni salteranno la fermat. Durante la maratona, inoltre, saranno chiuse le aree intorno ai percorsi dei primi 10 chilometri nel centro storico e poi nella zona compresa tra il Parco Sempione e Fiera Milano City. Le limitazioni, in totale, riguardano 4 aree. Gli atleti potranno scegliere tra la maratona e la staffetta su un tracciato ad anello con partenza e arrivo nel parco dei Giardini Montanelli. Vari i passaggi: 18 chilometri saranno all’interno della cerchia dei Bastioni. La diretta Maratona Marathon 2022 si terrà tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e poi Pagano, Citylife, Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese.











