DIRETTA/ Milano Pistoia (risultato finale 81-86): crolla ancora l’Olimpia

DIRETTA MILANO PISTOIA (RISULTATO 81-86): VINCONO I TOSCANI

Milano perde ancora, e non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro Venezia nell’ultimo turno. Nel primo quarto l’Olimpia Armani riesce ad imporsi sul 28-19, approcciando al meglio la gara. Nel secondo quarto i lombardi si portano sul +14, andando a riposo con un vantaggio all’apparenza decisamente rassicurante.

Il ritorno sul parquet di Pistoia, però, è strepitoso. I toscani travolgono i padroni di casa, ribaltando addirittura il punteggio totale e portandosi all’ultimo atto di gioco sul 63-68. Nel quarto quarto la battaglia è stata equilibratissima, ed il parziale di 18-18 lo dimostra, ma gli ospiti riescono a mantenere il vantaggio espugnando il capoluogo lombardo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA MILANO PISTOIA (RISULTATO 63-68): FINE TERZO QUARTO

Pistoia torna sul parquet con il sangue agli occhi ed approccia il terzo quarto in maniera perfetta, aggredendo Milano e riuscendo addirittura a ribaltare l’iniziale svantaggio di 14 punti sul totale. Il parziale recita 29 punti a 10 in favore dei toscani, che con una prestazione pazzesca si portano sul 68-63.

L’Olimpia Armani adesso è costretta ad inseguire, e psicologicamente adesso può rivelarsi difficilissimo. L’inerzia è tutta a favore della formazione ospite, che è trascinata dal grande entusiasmo. Ci aspetta un ultimo atto di fuoco ed estremo spettacolo, dove entrambe le squadre sono pronte a fare di tutto per strappare la vittoria. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA MILANO PISTOIA (RISULTATO 53-39): INTERVALLO

Il secondo set è molto più equilibrato rispetto al primo, ma Milano si impone anche questa volta con un buon parziale di 25-20, portandosi al riposo sul 53-39 complessivo. Il vantaggio di 14 punti è rassicurante, ma l’Olimpia non deve far l’errore di rilassarsi, ritornando sul parquet senza il giusto mordente.

Pistoia ha dimostrato di poter tenere testa agli avversari, e non deve scoraggiarsi. La pausa arriva al momento giusto, con i toscani che proveranno a reagire con orgoglio. Da segnalare la strepitosa prova individuale dello statunitense Willis, che sta tenendo in piedi praticamente da solo la formazione ospite. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA MILANO PISTOIA (RISULTATO 28-19): FINE PRIMO QUARTO

Al Mediolanum Forum, Milano ospita Pistoia in questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 maschile di pallacanestro, dove le due squadre devono confermare quanto di buono fatto nell’ultimo turno. I padroni di casa si sono rialzati battendo in maniera netta Venezia, mentre i toscani hanno superato a sorpresa Sassari.

Primo quarto che sorride all’Olimpia Armani, che chiude in vantaggio di 9 punti, con il parziale che recita 28-19. La Estra non è riuscita mai ad entrare in partita, ma lo svantaggio è ampiamente recuperabile nelle prossime frazioni di gioco. Servirà una reazione d’orgoglio, oltre ad un livello che non può essere quello mostrato nei primi 10 minuti effettivi. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA MILANO PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Mentre la palla a due di Milano Pistoia sta per alzarsi, noi ricordiamo che un episodio famoso e molto bello tra queste due squadre ha avuto luogo nel primo turno dei playoff 2014. L’Olimpia, lo diciamo subito, era la squadra che sotto la guida di Luca Banchi e con Alessandro Gentile sul parquet aveva spezzato il dominio di Siena, tornando a vincere lo scudetto dopo 18 anni; Pistoia però aveva stupito tutti, ottava in regular season e con Paolo Moretti che aveva vinto il premio di allenatore dell’anno. Incrocio al primo turno, dunque.

Al Mediolanum Forum Milano aveva messo in chiaro le cose vincendo le prime due partite con uno scarto medio di 17 punti, ma poi al PalaCarrara i toscani avevano incredibilmente pareggiato: clamorosa gara-4, nella quale l’Olimpia aveva girato avanti di 16 all’intervallo lungo ma aveva subito un 36-17 nel terzo quarto, quasi irreale. Alla fine però Milano aveva chiuso i conti nella decisiva gara-5, vinta di 10 punti ma con svantaggio dopo 20 minuti; in quella Pistoia giocavano Brad Wanamaker poi andato in Eurolega, Kyle Gibson, JaJuan Johnson, Ed Davis e Deron Washington, il capitano era il veterano Giacomo Galanda che non ha bisogno di presentazioni. Adesso parola al campo per scoprire cosa succederò al Mediolanum Forum: ci siamo davvero, la diretta di Milano Pistoia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO PISTOIA: TUTTO FACILE PER L’OLIMPIA?

Milano Pistoia verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Edoardo Gonella e Antonio Bartolomeo: alle ore 17:00 di domenica 26 novembre il Mediolanum Forum ospita il match nella nona giornata di basket Serie A1 2023-2024. Potrebbe essere una partita già scritta: l’Olimpia è una corazzata che, nonostante qualche scivolone di troppo e un clima non esattamente sereno, ha sempre vinto sul proprio parquet (almeno in campionato) e domenica scorsa ha rifilato 23 punti a Venezia, lasciando intendere di potersi riprendere abbastanza presto e riprendere la sua marcia verso la vetta.

Attenzione però a Pistoia, che da neopromossa sta vendendo cara la pelle: la Estra ha vinto tre volte e in alcune sconfitte avrebbe meritato qualcosa in più, una settimana fa ha fatto il colpo contro Sassari e ha dunque ottenuto due punti importanti in un match che al momento vale per la salvezza. Sarà quindi molto interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Pistoia, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo riflettere su alcuni dei temi principali che sono legati alla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi alla diretta di Milano Pistoia: l’Olimpia, lo abbiamo detto, in questo avvio di stagione ha avuto alti e bassi ma la differenza con la passata stagione è che i punti negativi hanno riguardato anche la Serie A1. Tre sconfitte in otto giornate sono tante per una squadra come Milano, che ha vinto gli ultimi due scudetti e che in estate ha anche migliorato il suo roster. In generale dunque Ettore Messina deve ancora trovare la quadratura del cerchio, soprattutto sistemare qualche scossa di assestamento non necessariamente legata a quanto l’Olimpia fa vedere sul parquet.

Rendimento finora accettabile quello di Pistoia, che sta dimostrando di potersi salvare: al momento probabilmente la classifica della Estra è quella che la società si aspettava, la vittoria contro Sassari è stata importante anche perché ottenuta in un punto a punto e sfruttando le difficoltà di una rivale che ora è stata messa alle spalle. Certamente fare il colpo al Mediolanum Forum sarà tutt’altro che semplice e una sconfitta non sarebbe un dramma, ma almeno sulla carta Pistoia può pensare di andare a Milano con la consapevolezza di potersela giocare, poi vedremo cosa succederà.











