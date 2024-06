DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: un salto nella storia (finale gara-4, 13 giugno 2024)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: LA STORIA

Spulciando attraverso la storia, anticipando la diretta di Milano Virtus Bologna, un tema interessante è quello che riguarda le finali scudetto al meglio delle cinque partite: la Lega Basket è tornata indietro di 17 anni, perché una serie formulata in questo modo non si vedeva dalla stagione 2006-2007 quando Siena aveva battuto 3-0 proprio la Virtus Bologna, inaugurando un dominio sul basket italiano che sarebbe durato lo spazio di vincere sette scudetti consecutivi, anche se gli ultimi due revocati. L’avvento della finale a sette si è dunque avuto l’anno seguente; con questa formula Milano, prima del back to back contro le V nere, aveva già vinto nel 2014 (contro Siena), 2016 (Reggio Emilia) e 2018 (Trento).

Per trovare invece un titolo di queste due squadre al meglio delle cinque partite bisogna tornare per la Virtus Bologna al 2001 con un netto 3-0 sugli storici rivali cittadini della Fortitudo, per l’Olimpia Milano invece addirittura al 1996, lo scudetto targato Stefanel (lo sponsor che si era trasferito da Trieste) con una serie chiusa sul 3-1 ancora contro l’Aquila biancoblu, in quegli anni entrata praticamente sempre nella storia dalla parte della sconfitta. Vedremo chi tornerà a vincere il tricolore con tre gare nella serie finale, stasera il match point ce l’ha soltanto Milano ma la Virtus Bologna potrebbe sempre forzare gara-5 con il blitz al Mediolanum Forum… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MILANO VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre, doppio appuntamento in chiaro per seguire la diretta tv di Milano Virtus Bologna: gara-4 della finale scudetto sarà infatti trasmessa sia sul canale Nove che su DMAX e allora ci saranno due opzioni, che saranno però affiancate dalla piattaforma DAZN che garantisce dall’inizio della stagione di basket Serie A1 una visione in diretta streaming video, in questo caso riservata agli abbonati. Ricordiamo poi che, come già due sere fa, Milano Virtus Bologna godrà anche di una messa in onda via radio, precisamente su Rai Radio Uno.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: PRIMO MATCH POINT OLIMPIA!

Potrebbe chiudersi stasera la finale scudetto di basket Serie A1 2023-2024: alle ore 20:30 di giovedì 13 giugno ecco la diretta di Milano Virtus Bologna, con gli arbitri Saverio Lanzarini, Beniamino Manuel Attard e Guido Giovannetti che fischieranno in gara-4 che rappresenta il primo match point tricolore per l’Olimpia. La serie si è spostata al Mediolanum Forum e Milano non ha sbagliato: nel terzo episodio ha difeso il fattore campo al termine di una partita giocata punto a punto come le altre, e dunque ha ottenuto il nuovo vantaggio sul risultato di 2-1 con adesso un altro match in casa per chiudere il discorso e vincere il terzo scudetto consecutivo.

A fare la differenza è ancora la vittoria di gara-1, quando Milano aveva sbancato la Segafredo Arena; la Virtus Bologna adesso è obbligata a vincere in trasferta per tornare a giocarsi la bella davanti al suo pubblico, ora o mai più e questa volta davvero in senso letterale. Scopriremo tra poche ore come andranno le cose nella diretta di Milano Virtus Bologna, nell’attesa di gara-4 della finale scudetto possiamo andare a presentare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata e all’interno di una serie che in più di un’occasione ha presentato protagonisti diversi.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SI CHIUDE STASERA?

La diretta di Milano Virtus Bologna riparte da Nikola Mirotic, potremmo dire così: in gara-3 lo spagnolo è stato determinante nel finale e ha chiuso la sua partita con 21 punti e 7/11 dal campo, dimostrando per una volta che quando il gioco si fa duro sa rispondere presente e condurre i suoi alla vittoria. Degli 81 punti di Milano, 48 sono stati portati in dote da lui, Shavon Shields e Shabazz Napier, ma ci sono stati anche i 12 di un Diego Flaccadori che di fatto conferma l’assioma secondo cui i campioni vincono i titoli ma non possono farlo senza i comprimari.

Dall’altra parte va dato merito a Luca Banchi di aver rivitalizzato Jordan Mickey (17 punti martedì sera), ma Marco Belinelli non è stato troppo incisivo al pari di Tornike Shengelia e, nonostante quattro giocatori in doppia cifra, la Virtus Bologna ha pagato la scarsa vena di troppi giocatori, anche se poi dirlo in una partita decisa all’ultimo possesso è davvero troppo riduttivo. Il dato di fatto è che l’Olimpia Milano stasera ha il match point per il terzo scudetto consecutivo e ce l’ha in casa, un’occasione troppo ghiotta per non coglierla ma la Virtus Bologna è un’avversaria più che degna…











