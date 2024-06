Olimpia Milano campione d’Italia 2024: 31° scudetto/ Battuta la Virtus Bologna 85-73

La vittoria per 85-73 l’Olimpia Milano è campione d’Italia 2024 e conquista il trentunesimo scudetto della sua storia. La formazione milanese batte la Virtus grazie a un super Mirotic, autore di 30 punti, regalando a Messina il settimo titolo in carriera, il terzo a Milano. È proprio l’Armani EA7 a vincere gara 4 dei playoff scudetto, battendo così la Virtus Bologna e chiudendo la serie sul 3-1, portando a casa uno scudetto straordinario nonostante la gran risposta degli avversari, Cordinier (21) in primis.

Lo scudetto, il trentunesimo per l’Olimpia Milano, è il terzo consecutivo per Ettore Messina, che festeggia nonostante la partenza non proprio esaltante dei suoi, con Bologna subito sul 5-0 in apertura: nonostante ciò è stata brava la formazione lombarda a recuperare subito terreno, mostrandosi più brillante e precisa rispetto agli avversari. Una sconfitta annunciata alla vigilia, secondo gli esperti, quella della Virtus Bologna, vista la differenza di condizione tra le due squadre: particolarmente sottotono, in gara 4, Shengelia e Belinelli, che hanno chiuso rispettivamente con quattro e zero punti, lasciando così sfumare il sogno scudetto.

Olimpia Milano campione d’Italia 2024, che palmares: conquista lo scudetto numero 31!

Il successo in gara 4 proietta l’Olimpia Milano campione d’Italia 2024 a 31 vittorie in campionato: nella classifica dei più vincenti del campionato italiano seguono proprio la Virtus Bologna, con 16, e la Pallacanestro Varese, a 10. La società biancorossa non può contare solamente sui tanti scudetti: vanta infatti nel proprio palmares anche 8 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane, che vanno ad arricchire una bacheca già colma di successi.

Milano è particolarmente fortunata nel format dei playoff: è la società che ha giocato più finali, ben 22, e vinto più titoli con questa formula, che esiste dal 1976/1977. Questo vinto in gara 4 contro la Virtus Bologna è infatti il 12esimo titolo arrivato ai playoff: seconda c’è proprio la formazione emiliana che invece ha trionfato 9 volte. Particolarmente fortunata, come ricorda Milano Today, è la gestione Giorgio Armani: da quando è lui il proprietario, ovvero dal 2008, la società ha conquistato 14 trofei, ovvero 6 scudetti, 4 coppe Italia e 4 Supercoppe.

