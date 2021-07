Diretta Milwaukee Bucks Phoenix Suns/ Streaming video tv: gara-4 NBA Finals 2021

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: NBA FINALS 2021 GARA-4

Milwaukee Bucks Phoenix Suns, in diretta dal Fiserv Forum alle ore 3:00 di giovedì 15 luglio, è gara-4 delle NBA Finals 2021 e l’atmosfera inizia realmente a surriscaldarsi. Siamo ancora nel Wisconsin, e questa partita può essere fondamentale per l’assegnazione del titolo: nettamente sconfitta nel terzo episodio della serie, Phoenix va a caccia della prima vittoria esterna per tornare in Arizona con un match point sulla racchetta da giocarsi in casa, e avendone a disposizione un totale di tre, due dei quali da giocare senza “pressione” (nel senso che anche in caso di ko la serie non sarebbe finita).

Certamente però quello che si è visto in gara-3 è indicativo, perché finalmente i Bucks sono stati in grado di arginare il giro palla dei Suns e hanno prodotto, oltre al solito spettacolare Giannis Antetokounmpo, quegli accorgimenti necessari a riprendere il controllo delle operazioni; nella diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns sarà però interessante capire se questa sia una vittoria isolata oppure un reale rientro nella serie, questo ce lo dirà il parquet del Fiserv Forum e allora tra poche ore potremo realmente scoprire come andranno le cose, e quale sarà la nuova situazione nelle NBA Finals 2021.

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE NBA FINALS 2021

La diretta tv di Milwaukee Bucks Phoenix Suns, in questa gara-3 come d’altronde in tutta la serie delle NBA Finals 2021, sarà visibile in Italia in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che d’altronde da moltissimi anni è la “casa” del basket Nba in Italia. L’appuntamento per gli appassionati nottambuli del basket americano potrà essere anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns ci presenta dunque una situazione al bivio: avendo vinto gara-3 la squadra di Mike Budenholzer è rientrata ufficialmente nella serie, ma per farlo ha avuto bisogno di una nuova partita da almeno 40 punti e 10 rimbalzi da parte di Antetokounmpo, che si è affiancato ad alcuni grandissimi nomi come Michael Jordan e Shaquille O’Neal (almeno due gare consecutive nelle Finals con queste cifre). Le buone notizie per Milwaukee stanno nel fatto che la vittoria larga (20 punti) sia arrivata con un Khris Middleton non in formato Superman (comunque 18 punti), quelle cattive – se vogliamo dirla così – che Giannis potrebbe non reggere la baracca in questo modo per tutte le NBA Finals 2021, e che comunque i Suns sono ancora in vantaggio e sentono il momento, vista la consapevolezza che un successo questa notte li farebbe tornare in Arizona con il match point. Monty Williams chiederà ancora leadership a Chris Paul, a due vittorie dal primo, meritatissimo titolo NBA; e poi concretezza a DeAndre Ayton, Devin Booker e Jae Crowder, quei giocatori che in un modo o nell’altro sono fondamentali per il gioco dei Suns. Staremo a vedere come andranno le cose sul parquet del Fiserv Forum…

