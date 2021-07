VIDEO/ Milwaukee Bucks Phoenix Suns (120-100): highlights, siamo 1-2 (NBA Finals)

VIDEO MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS (RISULTATO FINALE 120-100)

Milwaukee Bucks Phoenix Suns finisce 120-100: è una vittoria netta quella della squadra del Wisconsin, che dunque riapre le NBA Finals 2021. Adesso la situazione è 2-1: Phoenix resta in vantaggio, ma gara-4 potrebbe portare alla parità prima di tornare in Arizona e riscrivere la storia della serie. Il grande protagonista è Giannis Antetokounmpo: il greco chiude una partita da 41 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, tirando 14/23 dal campo e diventando il primo giocatore dai tempi di Shaquille O’Neal (sono passati 21 anni) a timbrare due gare consecutive da almeno 40 punti e 10 rimbalzi nelle finali NBA. Non solo: Antetokounmpo rimane in corsa per eguagliare o sorpassare la striscia di Michael Jordan – quattro partite con 40 o più punti – e questo ci dà la dimensione della sua prova. Questa volta, a differenza del precedente episodio, Milwaukee vince gara-3 perché arriva il contributo degli altri: uno Jrue Holiday da 22 punti e 9 assist con 8/14 al tiro, ma soprattutto un Bobby Portis che in uscita dalla panchina ne segna 19. Stecca Khris Middleton (6/14 e appena 8 punti) ma ai Bucks non serve la sua migliore prestazione; i Phoenix Suns tirano con il 29% dall’arco, Chris Paul fa registrare 19 punti e 9 assist ma ha anche -13 di plus/minus, un DeAndre Ayton da 8/11 per 18 punti (e 9 rimbalzi) non è sufficiente. Gara-4 dunque sarà ancora a Milwaukee: come si suol dire, sarà un pivotal game nelle NBA Finals 2021. (agg. di Claudio Franceschini)

MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: GARA-4 DELLE NBA FINALS 2021

Milwaukee Bucks Phoenix Suns, in diretta alle ore 2.00 italiane della notte fra domenica 11 e lunedì 12 luglio 2021, si gioca presso il Fiserv Forum naturalmente di Milwaukee (Wisconsin) e sarà gara-3 delle Nba Finals 2021, la serie di partite che assegnerà il titolo più prestigioso del basket mondiale ai Milwaukee Bucks oppure ai Phoenix Suns, che sono attualmente in vantaggio avendo vinto le prime due partite della serie, entrambe disputate in Arizona. Finora dunque i Suns hanno sfruttato benissimo il fattore campo e si presentano a Milwaukee da una posizione di forza, mentre i Bucks adesso sono chiamati a loro volta a sfruttare nel migliore dei modi due partite in casa propria per riaprire queste Nba Finals 2021 che evidentemente vedono al momento i Phoenix Suns favoriti per succedere nell’albo d’oro ai Los Angeles Lakers, che hanno vinto l’anello nel 2020. La diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns promette dunque di essere uno snodo fondamentale per l’intera serie, come d’altronde spesso succede in gara-3: la squadra dell’Arizona allenata da coach Monty Williams nella sua storia non ha mai vinto l’anello Nba, mentre la squadra del Wisconsin oggi allenata da coach Mike Budenholzer vanta un titolo Nba che però risale a 50 anni fa esatti, cioè al 1971. Stanotte sicuramente ne sapremo di più su questa finale Nba: che cosa succederà nel terzo atto di una serie che sarà come sempre al meglio delle sette partite?

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE NBA FINALS 2021

La diretta tv di Milwaukee Bucks Phoenix Suns, in questa gara-3 come d’altronde in tutta la serie delle Nba Finals 2021, sarà visibile in Italia in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che d’altronde da moltissimi anni è la “casa” del basket Nba in Italia. L’appuntamento per gli appassionati nottambuli del basket americano potrà essere anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns, possiamo rievocare brevemente il cammino di queste due squadre verso le Nba Finals 2021 e nei primi due atti della serie. Nel primo turno tutto facile per i Bucks, che hanno vinto per 4-0 contro Miami, mentre i Suns hanno avuto la meglio per 4-2 sui Los Angeles Lakers. Le parti si sono ribaltate nelle semifinali di Conference, dove Phoenix ha passeggiato rifilando un 4-0 a Denver, mentre Milwaukee ha dovuto sudare per avere la meglio in sette partite (4-3) con Brooklyn. Siamo arrivati in questo modo alle due finali di Conference, che hanno visto i Phoenix Suns vincere per 4-2 contro i Los Angeles Clippers, mentre i Milwaukee Bucks si sono imposti col medesimo punteggio contro Atlanta. In gara-1 poi Phoenix ha vinto per 118-105 una partita che ha visto sempre avanti nel punteggio i Suns, trascinati in particolare dai 32 punti di Chris Paul, che ha vinto dunque il primo atto del duello con Giannis Antetokounmpo. Il greco in gara-2 ha risposto da campione con 42 punti, ma la vittoria è andata comunque a Phoenix, che si è imposta per 118-108, in questo caso con Devin Booker come migliore realizzatore con 31 punti al suo attivo.

