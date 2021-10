DIRETTA/ Modena Carrarese video streaming tv: una sfida che torna dopo ben 20 anni

DIRETTA MODENA CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Modena Carrarese attirerà la nostra attenzione perché questa partita tornerà protagonista oggi dopo ben venti anni di assenza. Il dato curioso è che a cavallo del millennio invece Modena Carrarese era diventata quasi una classica, con gli ultimi dieci precedenti ufficiali che sono stati di conseguenza giocati tutti fra il 1996 e il 2001. Il bilancio di queste partite vede un notevole equilibrio grazie a cinque pareggi, anche se possiamo dire che sia in leggero vantaggio la Carrarese, grazie a tre vittorie a fronte dei due successi del Modena.

Dobbiamo anche aggiungere che il fattore campo non è così importante: due vittorie su tre per la Carrarese sono arrivate sul campo del Modena, che in compenso ha vinto una volta in casa e una in trasferta. Tutti questi però sono ormai dati che risalgono a 20 e passa anni fa: come ricomincerà questa storia? Lo scopriremo oggi pomeriggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MODENA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Carrarese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MODENA CARRARESE: PARTITA SENZA STORIA?

Modena Carrarese, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Prosegue la riscossa del Modena di Attilio Tesser, lo 0-3 contro l’Olbia ha permesso ai canarini di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato nonché il quinto successo negli ultimi 6 impegni disputati, con l’unico passo falso della sconfitta sul campo del Montevarchi. Risultati che hanno portato il Modena al terzo posto solitario.

La Carrarese al momento è al decimo posto, al confine della zona play off. 1-1 in casa contro l’Entella per i marmiferi nell’ultimo impegno di campionato disputato, un punto negli ultimi due match dopo due vittorie consecutive che sembravano aver risollevato la Carrarese in classifica in maniera importante. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dopo 21 anni, 1-1 il 26 novembre 2000 nell’ultimo precedente disputato al “Braglia” tra la formazione emiliana e quella apuana.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Modena Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Mazzini; Rota, Kalaj, Grassini, Imperiale; Pasciuti, Luci, Tujinov; Mazzarani; Energe, Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.



