Diretta/ Molde Granada (Europa League) streaming video tv: occasione per gli spagnoli

DIRETTA MOLDE GRANADA: I PADRONI DI CASA PROVANO L’IMPRESA!

Molde Granada, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 18.55 presso l’Aker Stadion di Molde, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Occasione per gli spagnoli che partono dallo 0-2 dell’andata e hanno la grande occasione di entrare per la prima volta nella loro storia tra le prime 8 di una competizione europea. Il successo dell’andata ha messo il vento in poppa alla squadra di Martinez anche nella Liga, con la vittoria arrivata nel difficile impegno contro la Real Sociedad. In Spagna il Granada resta comunque a metà classifica ma non ancora lontano dalla possibilità di presentarsi in Europa nella prossima stagione. Per il Molde, che pure arrivando agli ottavi ha segnato un’ottima performance per una formazione norvegese, questa sfida potrebbe essere un saluto alla competizione pur avendo già acquisito il diritto di partecipare all’Europa League anche nella prossima stagione, grazie al secondo posto finale ottenuto nell’Eliteserien norvegese, pronta ora a ripartire in primavera per l’edizione 2021.

DIRETTA MOLDE GRANADA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Molde Granada in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dell’Aker Stadion sarà sui canali di Sky Sport dal numero 251 in poi, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDE GRANADA

Le probabili formazioni della sfida tra Molde e Granada presso l’Aker Stadion. I padroni di casa allenati da Erling Moe scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Linde; Pedersen, Gregersen, Sinyan, Haugen; Aursnes, Bolly; Knudtzon, Eikrem, Andersen; Sigurdarson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Martinez con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Diaz; Eteki, Herrera; Kenedy, Quina, Puertas; Molina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Molde e Granada, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.30 volte la posta scommessa.

