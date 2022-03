Diretta Mondiali atletica indoor Belgrado 2022/ Streaming video Rai, gare 3^ giornata

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: IL GIORNO DI TAMBERI

Oggi domenica 20 marzo 2022 la diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 si completerà con le gare della terza e ultima giornata della rassegna iridata al coperto che è cominciata venerdì nella capitale serba. In ottica italiana, se ieri era stata soprattutto la giornata di Marcell Jacobs sui 60 metri, oggi in copertina dobbiamo naturalmente mettere Gianmarco Tamberi, che cercherà di conquistare l’oro mondiale indoor nel salto in alto.

Nella diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 non potremo comunque di certo annoiarci, dal momento che le finali in programma oggi saranno in totale ben dieci e che ci saranno emozioni dalla mattina alla sera, sulle due sessioni secondo il format che abbiamo già sperimentato negli scorsi due giorni. L’atletica leggera italiana è “risorta” con i meravigliosi cinque ori olimpici a Tokyo e allora non vediamo l’ora di seguire il ricchissimo programma di oggi, tifando per gli Azzurri ma seguendo con attenzione ogni gara. Non ci resta allora che scoprire tutte le informazioni utili per seguire la terza giornata della diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 e il programma delle gare di oggi.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 sarà garantita almeno parzialmente su Rai Sport +, canale numero 58 in chiaro del vostro televisore, dove in base alle indicazioni da palinsesto si potrà seguire la sessione serale dalle ore 16.45 in poi; sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video collegandosi al sito o alla applicazione di Rai Play. Un punto di riferimento per tutti gli orari e i risultati sarà poi il sito ufficiale dell’atletica mondiale, all’indirizzo https://worldathletics.org/ CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: ORARI E PROGRAMMA 3^ GIORNATA

Cosa ci offrirà oggi la diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022? La sessione mattutina avrà inizio per la precisione alle ore 10.05 e dobbiamo dire che sarà molto più interessante rispetto ai giorni scorsi, grazie a ben tre finali fra cui proprio quella del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi alle ore 10.45, ma anche il salto triplo femminile alle ore 11.00, con Dariya Derkach in gara per l’Italia e i 3000 metri maschili alle ore 12.10, ma senza italiani in gara. Ovviamente però sarà molto più ricca la sessione serale, con un totale di sette titoli da assegnare.

La serata in diretta con i Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 prenderà il via alle ore 16.35 con la finale del salto con l’asta maschile con lo svedese Armand Duplantis naturalmente in copertina; alle ore 17.37 avremo invece il via alla finale del salto in lungo femminile, dove gareggerà anche Larissa Iapichino. A seguire, si passerà alle finali in pista, con i seguenti orari: alle 18.05 gli 800 metri femminili; alle ore 18.35 ci saranno invece i 1500 metri maschili, seguiti alle ore 19.25 dai 60 metri ostacoli maschili che avranno le batterie al mattino. Infine, il sipario calerà con le due staffette 4×400: alle ore 19.40 quella maschile e alle ore 19.55 quella femminile.











