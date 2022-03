Diretta Mondiali atletica indoor Belgrado 2022/ Streaming video Rai, gare 2^ giornata

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: IL GIORNO DI JACOBS

Oggi sabato 19 marzo 2022 la diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 ci terrà compagnia ancora, perché nella capitale serba sono in programma le gare della seconda giornata della rassegna iridata al coperto che è cominciata ieri e proseguirà fino a domani. Diciamolo subito: oggi in ottica italiana sarà soprattutto la giornata di Marcell Jacobs, perché il campione olimpico dei 100 metri cercherà di confermarsi come l’uomo più veloce del mondo provando a vincere i 60 metri, che sono la distanza di velocità pura per quanto riguarda l’atletica indoor.

Nella diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 non potremo comunque di certo annoiarci oggi, dal momento che le finali in programma saranno in totale ben dieci e che ci saranno emozioni dalla mattina alla sera, sulle due sessioni come già ieri. L’atletica leggera italiana è “risorta” con i meravigliosi cinque ori olimpici a Tokyo e allora non vediamo l’ora di seguire il ricchissimo programma di oggi, tifando per gli Azzurri ma seguendo tutto con attenzione. Non ci resta allora che scoprire tutte le informazioni utili per seguire la seconda giornata della diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 e il programma delle gare di oggi.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 sarà garantita almeno parzialmente su Rai Sport +, canale numero 58 in chiaro del vostro televisore, dove si potrà seguire la sessione serale dalle ore 18.00 in poi; sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video collegandosi al sito o alla applicazione di Rai Play. Un punto di riferimento per tutti gli orari e i risultati sarà poi il sito ufficiale dell’atletica mondiale, all’indirizzo https://worldathletics.org/ CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022: ORARI E PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Cosa ci offrirà oggi la diretta dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022? La sessione mattutina avrà inizio per la precisione alle ore 9.33, sarà caratterizzata dalla quinta e sesta fatica dell’eptathlon maschile, da una serie di batterie tra cui anche quella dei 60 metri e soprattutto dalla finale del salto in alto femminile, che vedrà in gara anche Elena Vallortigara e prenderà il via alle ore 11.05, per dare il brivido di una finale anche al mattino. Ovviamente però sarà molto più ricca la sessione serale, con un totale di nove titoli da assegnare e per quanto riguarda le gare più brevi anche le semifinali (per i 60 metri alle ore 18.40).

La serata in diretta con i Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 prenderà il via alle ore 18.08 con la finale del salto con l’asta femminile con ben due Azzurre presenti, cioè Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo; alle ore 19.10 sarà la volta della finale degli 800 metri maschili mentre alle ore 19.25 sarà da seguire con la massima attenzione la finale del getto del peso maschile con Zane Weir e Nick Ponzio in gara per l’Italia. Alle ore 19.40 i 1000 metri saranno l’ultima fatica dell’eptathlon maschile, mentre poi il palcoscenico sarà tutto per i 400 metri con la finale femminile alle ore 19.55 e quella maschile alle ore 20.15. Ci sarà poi l’appuntamento con i 1500 metri femminili alle ore 20.35, infine ecco alle ore 21.08 la finale dei 60 metri hs femminili e la conclusione di lusso con la finale dei 60 metri maschili alle ore 21.20, naturalmente speriamo con Marcell Jacobs presente.











