Diretta Mondiali ciclismo pista 2022/ Streaming video Rai: Viviani nell’Omnium

Oggi, sabato 15 ottobre, la quarta giornata in diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022 promette di regalarci molte altre emozioni dal velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, dove ieri sera abbiamo vissuto la grande emozione della medaglia d’oro con record del Mondo di Filippo Ganna (più argento di Jonathan Milan) nell’inseguimento individuale e oggi puntiamo soprattuto su Elia Viviani nell’Omnium maschile e sulla coppia Rachele Barbieri-Chiara Consonni nell’Americana femminile per vivere altre emozioni.

Il bilancio è già eccellente, con tre ori e altrettanti argenti. Martina Fidanza infatti ha vinto l’oro nello scratch per il secondo anno consecutivo, i quartetti dell’inseguimento a squadre ci hanno regalato un meraviglioso oro femminile più l’argento dei ragazzi campioni olimpici, infine la stessa Rachele Barbieri è già salita sul podio grazie al secondo posto nella corsa eliminazione femminile, ma come abbiamo già accennato oggi avremo almeno altre due carte da giocare. Andiamo allora a scoprire cosa ci sarà da seguire e come si potrà farlo nella quarta giornata della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo pista 2022 sarà garantita anche oggi sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58) sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza sarà doppia pure la possibilità della diretta streaming video, disponibile per tutti tramite Rai Play o per gli abbonati tramite i servizi dedicati da Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2022

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Nella diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022 saranno quattro i titoli da assegnare oggi, a cominciare dai 500 metri a cronometro femminili, in programma già alle ore 17.30 ma senza italiane in lizza per le medaglie. La temperatura crescerà parecchio per noi dalle ore 18.10, quando comincerà l’Americana femminile, nella quale schieriamo la coppia Rachele Barbieri-Chiara Consonni con ambizioni di scalare il mondo dopo avere vinto ad agosto l’oro agli Europei, anche se in quel caso con Rachele Barbieri c’era Silvia Zanardi.

Alle ore 19.41 spazio all’inseguimento individuale femminile, che però vedrà la tedesca Franziska Brauße e la neozelandese Bryony Botha nella finale per l’oro, mentre l’altra tedesca Mieke Kröger e la britannica Josie Knight cercheranno di conquistare almeno il terzo posto. Nel frattempo, alle ore 18.51 ci sarà già stata la corsa ad eliminazione che sarà il terzo di quattro atti dell’Omnium maschile, che poi culminerà dalle ore 20.02 con la corsa a punti. Naturalmente il nostro eroe sarà Elia Viviani, oro olimpico della specialità a Rio de Janeiro e bronzo a Tokyo, che dopo le prime due prove (scratch e tempo race) è quarto, ma in teoria ha proprio nell’eliminazione – di cui è campione del Mondo in carica – e nella corsa a punti i suoi punti di forza. Elia Viviani ha aperto la strada alla rinascita del ciclismo su pista italiano, una sua medaglia sarebbe un’altra pagina di una carriera leggendaria.

