Diretta Mondiali di nuoto 2019 Gwangju/ Streaming video Rai, programma oggi 12 luglio

Cominciano oggi, venerdì 12 luglio, i Mondiali di nuoto 2019, che in questa edizione numero 18 sono organizzati nella città sudcoreana di Gwangju. Da oggi a domenica 28 luglio dunque tutti i più grandi campioni degli sport acquatici si danno appuntamento in Corea del Sud due anni dopo le grandi emozioni di Budapest, quando l’Italia ottenne un grande numero di medaglie e alcune perle come il successo di Federica Pellegrini nei suoi amatissimi 200 sl, ma anche di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Abbiamo così citato le nostre star del nuoto in corsia, ma come sempre il programma dei Mondiali di nuoto 2019 sarà diviso in due parti e dunque nei primi giorni saranno protagoniste le altre specialità, dai tuffi al nuoto sincronizzato fino al nuoto di fondo in acque libere, mentre i due tornei della pallanuoto saranno la costante, naturalmente sino alle finali in programma negli ultimi giorni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI NUOTO 2019

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019, i cani di riferimento saranno Rai Due e Rai Sport + HD: oggi, in una prima giornata senza titoli da assegnare, l’appuntamento sarà solamente sul canale tematico al numero 57 del telecomando, già a partire dalle ore 3.40 della notte italiana fra giovedì e venerdì a causa del fuso orario. Il riferimento per la diretta streaming video sarà invece naturalmente il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

MONDIALI DI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA DI OGGI

Presentando la diretta Mondiali di nuoto 2019 per oggi, venerdì 12 luglio, va dunque ricordato un aspetto al quale abbiamo già accennato. Oggi non ci saranno finali in programma, solamente le prime fasi di alcune competizioni dei tuffi e del nuoto sincronizzato che saranno fra le prime a prevedere le finali nei prossimi giorni. Nei tuffi per la precisione avremo dalle ore 4.00 del mattino italiano (saranno le 11.00 in Corea, avanti di sette ore) i preliminari della gara dal trampolino da un metro maschile, seguite alle ore 8.30 dalle eliminatorie della stessa gara in campo femminile. Solamente preliminari anche per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, in questo caso del singolo tecnico a partire dalle ore 4.00 italiane e del duo tecnico invece con inizio alle ore 9.00 nel nostro Paese.



