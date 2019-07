Diretta Mondiali Nuoto 2019 Gwangju/ Streaming video e tv: oggi con Acerenza e Tocci

Oggi sabato 13 luglio si accende la seconda giornata dei Mondiali di nuoto a Gwangju: dopo la cerimonia di apertura di ieri e quindi l’esordio nella manifestazione iridata anche degli azzurri nelle prime discipline protagoniste nella cittadina della Corea del Sud, ecco che già da oggi si comincia a fare sul serio. Da programma infatti assisteremo alle prime finali valide per le medaglie: vi sono quindi già le prime preziose occasioni per la nutritissima delegazione italiana di coprirsi di gloria e di mettersi in mostra anche nel medagliere della manifestazione, che pure è solo gli inizi. Il programma però sarà ristretto e anche oggi saranno appena tre gli sport che saranno sotto ai riflettori per i Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju e dovremo poi attendere la settimana prossima per assistere alle prime gare in vasca per il nuoto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI NUOTO 2019

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019, i canali di riferimento saranno Rai Due e Rai Sport + HD: oggi, l’appuntamento sarà solamente sul canale tematico al numero 57 del telecomando, a partire dalle ore 10 del mattino. Il riferimento per la diretta streaming video sarà invece naturalmente il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO GWANGJU 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Complice l’inevitabile forte fuso orario tra Italia e Corea del sud, segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà ben difficile seguire tutti gli eventi dei Mondiali di nuoto 2019. Di fatto anche il programma di gare odierno comincerà alle ore 10.00 del mattino locali e quindi alle nostre ore 3.00 di notte: la buona notizia è che in Italia sarà possibile seguire agilmente le fasi finale di ogni giornata, quando di solito si concentrano finali e medaglie. Tornando però al calendario di oggi 13 luglio per i Mondiali di nuoto di Gwangju ricordiamo infatti che alle ore 3,00 italiane avrà inizio la gara di nuoto di fondo dei 5 km maschile e qui i nomi da tenere d’occhio saranno ovviamente quelli degli azzurri Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Alla stessa ora però i riflettori si accenderanno anche in vasca con i preliminari dei 3 m maschili sincro dove si metteranno in luce gli italiani Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Un’ora dopo e da programma avrà inizio la gara per i preliminari del duo misto tecnico del sincro con Manila Flaimini e Giorgio Minisini. Nel pomeriggio coreano (e quindi nella mattina italiana) vi sarà poi spazio per le prime finali dei Mondiali di nuoto di Gwangju: alle ore 6 infatti avrò inizio la finale della piattaforma sincro misto per i tuffi e alle ore 8 assisteremo alla finale dei tuffi dal trampolino 1 m donne. Ultimi appuntamenti saranno alle ore 12,00 italiane, con la finale per le medaglie del nuoto sincronizzato solo tecnico: ciliegina sulla torta e gara di chiusura della giornata ecco alle ore 13,45 la finale per i tuffi del trampolino 3 m sincro maschile.



