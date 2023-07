Diretta Mondiali schema Milano 2023/ Risultati live, streaming video Rai 2: quattro competizioni! (27 luglio)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: BEN QUATTRO COMPETIZIONI!

È nuovamente tempo di vivere le grandi emozioni dei Mondiali scherma Milano 2023: nel capoluogo lombardo siamo arrivati alle gare di giovedì 27 luglio, e oggi per la prima volta avremo ben quattro competizioni a farci compagnia in pedana. Possiamo dire subito che si comincia alle ore 9:00, con l’alternanza tra le varie discipline; la differenza sta nel fatto che sciabola maschile e spada femminile vivranno oggi soltanto i primi turni della competizione a squadre, che si fermeranno agli ottavi di finale.

Invece fioretto maschile e sciabola femminile hanno in programma le gare individuali, che come di consueto si concluderanno nella stessa serata. Adesso andremo a presentare meglio i protagonisti per l’Italia in questa diretta dei Mondiali scherma Milano 2023, naturalmente la grande speranza è quella di trovare i nostri rappresentanti anche molto avanti nelle varie discipline, e che ovviamente il medagliere della kermesse organizzata dalla nostra federazione torni a regalarci parecchie medaglie…

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv dei Mondiali scherma Milano 2023 sarà garantita dalla televisione di stato: sarà come sempre un’alternanza tra i due canali Rai Due e Rai Sport, che si daranno il cambio nel corso di una giornata che durerà dalla prima mattina a fine pomeriggio. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire le gare della kermesse anche con il servizio di diretta streaming video, consultando liberamente il sito di Rai Play o installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Corea del Sud e Francia sono senza ombra di dubbio le favorite nella sciabola maschile a squadre per i Mondiali scherma Milano 2023; l’Italia è una possibile outsider e se la gioca come ha già fatto vedere nel torneo individuale di martedì. Nella spada femminile siamo capitanate da Rossella Fiamingo e Mara Navarria: abbiamo una squadra che ha la possibilità di arrivare in fondo, del resto lo abbiamo già fatto vedere e dunque la grande speranza è quella di ripetersi anche nel capoluogo lombardo. Nella sciabola femminile individuale attenzione alla campionessa europea Manon Apithy-Brunet e alla numero 1 del ranking Misaki Emura, noi schieriamo Michela Battiston (che si era infortunata a Plovdiv) e Martina Criscio che in quella kermesse ha centrato la medaglia di bronzo, consapevole che ovviamente ai Mondiali scherma Milano 2023 l’asticella si alza.

Nel fioretto maschile le nostre speranze, che certamente non sono poche, sono riposte in Filippo Macchi, argento europeo che ancora una volta dovrà competere con Enzo Lefort; a parte questi due però ci sono i nostri Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo, reduce da due medaglie olimpiche consecutive. Attenzione ovviamente agli Usa con il numero 1 Alexander Massialas e i suoi connazionali Gerek Meinhardt e Nick Itkin: questa gara si preannuncia davvero spettacolare, tra poco le pedane dei Mondiali scherma Milano 2023 forniranno le loro risposte…











