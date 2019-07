Diretta Mondiali scherma 2019/ Streaming video e tv: orario e vincitori (22 luglio)

Penultima giornata a Budapest per i Mondiali di Scherma 2019 e che pure si annuncia ricca di grandi emozioni per l’Italia, protagonista di primissimo livello in Ungheria in questa edizione della manifestazione iridata. Oggi lunedi 22 luglio 2019 infatti ci giochiamo i nostri assi del mazzo per le prove a squadre e ci aspettiamo una pioggia di medaglie, dopo pure le belle cose fatte vedere nei giorni scorsi oltre che già ieri. Ecco infatti che proprio oggi scenderanno nuovamente in pedana le azzurre del fioretto: il nostro Dream team infatti già ieri ha agilmente strappato il pass per le fasi più calde del tabellone iridato e oggi sarà la strafavorita per la medaglia più preziosa: la voglia di riscattare l’argento vinto solo l’anno scorso Wuxi è grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI SCHERMA 2019

Da segnalare che la diretta tv dei Mondiali scherma 2019 è garantita su Rai Sport + HD (collegamento a partire dalle ore 16.20) e di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play. L’altro principale punto di riferimento per chi volesse cercare informazioni sulle gare odierne potrebbe essere il sito ufficiale dei Mondiali di Budapest, all’indirizzo Internet www.2019budapest.com. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO A BUDAPEST

Impazienti di dare il via a questa giornata per i mondiali di scherma e Budapest 2019 diamo subito un occhio a che cosa ci propone il programma odierno, che come impostazione non sarà molto diverso a quanto visto già nei giorni scorsi. Ecco quindi che fin dal primo mattino ci attendono le gare per le medaglie: alle ore 8,30 avrà inizio il tabellone finale per il fioretto femminile a squadre dove le nostre Arianna Errigo (già bronzo individuale), Alice Volpi, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo faranno di tutto per raggiungere la medaglia d’oro. Il Dream team non sarà il solo protagonista però: oggi infatti e dalle ore 9,40 verrano disputate le prove del tabellone finale della spada maschile a squadre con gli azzurri in pedana dai quarti di finale, mentre alla stessa ora avranno inizio in pedana a Budapest le prime prove preliminari del Fioretto maschile a squadre, dove l’Italia verrà rappresentata da Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Ultima prova sarà quella a squadre per la sciabola femminile, con inizio dei 32esimi dalle ore 11.16: qui saranno le azzurre Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi a cercare il pass per il tabellone finale.



