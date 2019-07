Diretta Mondiali scherma 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitori (20 luglio)

La diretta Mondiali di scherma 2019 a Budapest, capitale dell’Ungheria, oggi sabato 20 luglio vive l’ultimo giorno dedicato alle competizioni individuale. Infatti, dopo sciabola maschile e spada femminile giovedì e poi ieri fioretto femminile e spada maschile, mancano naturalmente ancora da assegnare i titoli della sciabola femminile e del fioretto maschile. La formula sarà quella consueta nella scherma: si comincia dal mattino con i trentaduesimi, proseguendo poi in entrambe le competizioni sino alle finali, in calendario alle ore 18.30. Sede di grandissimo prestigio per i Mondiali scherma 2019, l’Ungheria infatti è una Nazione di straordinaria tradizione: l’Italia però fa ancora meglio, siamo primi nel medagliere di tutti i tempi, anche oggi è legittimo attenderci grandi cose, probabilmente soprattutto nel fioretto maschile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI SCHERMA 2019

Da segnalare che la diretta tv dei Mondiali scherma 2019 è garantita su Rai Sport + HD (collegamento a partire dalle ore 18.00) e di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play. L’altro principale punto di riferimento per chi volesse cercare informazioni sulle gare odierne potrebbe essere il sito ufficiale dei Mondiali di Budapest, all’indirizzo Internet www.2019budapest.com CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

MONDIALI SCHERMA 2019: FIORETTO MASCHILE E SCIABOLA FEMMINILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma 2019 di Budapest ci offrirà le fasi finali della sciabola femminile e del fioretto maschile. Andiamo allora a ricordare quali sono gli azzurri che saranno impegnati in queste due specialità e andranno nelle prossime ore a caccia delle medaglie individuali. Sulla ribalta i nostri fiorettisti: Alessio Foconi è la testa di serie numero 1, come è giusto che sia per il campione del Mondo e d’Europa in carica; abbiamo poi naturalmente il campione olimpico Daniele Garozzo e altri due ottimi fiorettisti quali Giorgio Avola e Andrea Cassarà, sono dunque molto concrete le speranze di fare grandi cose. Saranno tre invece le azzurre in gara nella sciabola femminile: qui non siamo i primi favoriti, ma comunque ci giochiamo carte importanti con Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Martina Criscio, che sono in grado di andare molto avanti nella competizione iridata.



