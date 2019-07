Diretta Mondiali scherma 2019/ Streaming video tv: ecco fiorettisti e sciabolatrici

Ultima giornata ai Mondiali scherma 2019: quella di martedì 23 giugno chiuderà definitivamente l’edizione che si sta svolgendo a Budapest. Sono in programma dunque soltanto due gare, entrambe a squadre visto che le competizioni individuali hanno chiuso i battenti la scorsa settimana: fioretto maschile e sciabola femminile sono già iniziate ieri con i primi turni, e in entrambi i casi l’Italia si è qualificata potendo continuare la propria corsa. Sono andate bene le nostre due rappresentanti, che proveranno ora a chiudere i conti e regalarci altre medaglie: i fiorettisti hanno fatto fuori la Danimarca mentre le sciabolatrici hanno superato Hong Kong, e dunque da stamattina saremo in pedana per i quarti con le finali che scatteranno alle ore 16:10. Vedremo allora quello che succederà nella diretta dei Mondiali scherma 2019, al termine dei quali potremo tracciare un bilancio di quanto visto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI SCHERMA 2019

La diretta tv dei Mondiali scherma 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport + (canali 57 e 58 del televisore) che però seguiranno soltanto le fasi finali della giornata, dunque collegandosi con Budapest a partire dalle ore 16:20; come sempre l’alternativa è senza costi aggiuntivi e riguarda il sito www.raiplay.it, che vi permetterà di seguire gli assalti in diretta streaming video mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: L’ULTIMA GIORNATA

Dunque ai Mondiali di scherma 2019 avremo la possibilità di centrare altre medaglie: dobbiamo dire che non si è trattato di un’edizione particolarmente brillante per l’Italia, soprattutto se comparata con gli straordinari risultati che abbiamo sempre ottenuto nella storia. La scherma da qualche anno ha visto emergere altre nazioni che sono riuscite a diventare vincenti; l’Italia si è comunque difesa con il solito fioretto femminile e con le due squadre di sciabola maschile e spada femminile, entrambe giunte al bronzo. Oggi tocca come detto a fioretto maschile e sciabola femminile: i fiorettisti se la vedono contro Hong Kong e in semifinale potrebbero affrontare una tra Francia e Germania (in ogni caso sarà durissima), mentre le donne della sciabola, che curiosamente hanno eliminato proprio Hong Kong agli ottavi, avranno di fronte le padrone di casa dell’Ungheria. Non ci resta dunque che aspettare, per scoprire se faremo strada andando a salire nuovamente sul podio con le squadre riscattando così i nostri percorsi individuali, nei quali abbiamo lasciato qualche rimpianto di troppo per strada.



