Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma e finali 19 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: LA SECONDA GIORNATA!

La seconda giornata dei Mondiali scherma 2022 è quella di martedì 19 luglio: siamo a Il Cairo, nella capitale egiziana abbiamo già vissuto l’esordio dei nostri colori e delle varie competizioni. Oggi si prosegue con altri due eventi individuali, che andranno in parallelo: diamo subito notizia degli orari, perché alle ore 8:30 si comincerà con le eliminatorie del fioretto femminile e alle ore 10:00 apriranno quelle della spada maschile, con semifinali rispettivamente alle 17:30 e 18:20 e le due finali che sono state invece piazzate alle 19:10 e alle 19:35.

Diretta mondiali scherma 2022/ Rossella Fiamingo è medaglia di bronzo nella spada!

Naturalmente il fioretto femminile è la competizione nella quale l’Italia ha maggiormente scritto la storia, vincendo innumerevoli titoli e riuscendo anche a centrare un favoloso podio tutto tricolore alle Olimpiadi; anche qui però ultimamente alcune cose sono cambiate, e come già dicevamo ieri dobbiamo riscattare quella spedizione iridata che, tre anni fa, ci aveva visto tornare a casa senza medaglie d’oro. Vedremo comunque quello che succederà oggi, nella diretta dei Mondiali scherma 2022: a Il Cairo è tutto pronto per l’inizio di altri due eventi entusiasmanti, sperando che l’Italia sappia farsi valere.

Bebe Vio medaglia d’oro fioretto individuale/ Trionfo ai Mondiali paralimpici scherma

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della seconda giornata dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo sarà trasmessa su Eurosport: va precisato che le immagini saranno disponibili dalle ore 17:30 e dunque con le gare del tabellone principale e delle finali. Il canale fa parte dei pacchetti Sky e DAZN, dunque avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti; bisognerà essere clienti anche per il servizio di diretta streaming video, qui la piattaforma che manderà in onda i Mondiali di Scherma 2022 sarà Discovery Plus che trovate anche su TIMVISION e Amazon Prime Video.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019/ Bronzo per i fiorettisti: l'Italia chiude senza ori

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare al meglio la giornata dei Mondiali scherma 2022 dobbiamo citare gli italiani in gara. Il fioretto femminile come sappiamo è privo di Elisa Di Francisca, che si è ritirata: la leader della nostra squadra, oggi ovviamente impegnata a livello individuale, sarà allora la monzese Arianna Errigo. In pedana con lei ci saranno Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo: soprattutto con le prime due la grande speranza è quella di arrivare in zona medaglie e provare a portare a casa la medaglia d’oro, ma le avversarie sono diventate tostissime e dunque arrivare anche solo tra le prime due sarà tutt’altro che semplice.

Per quanto riguarda l’evento della spada maschile individuale, a gareggiare saranno Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara: tre anni fa a Budapest l’Italia aveva portato il solo Santarelli nel tabellone dei sedicesimi, ma poi lo spadaccino di Foligno si era spinto fino alla semifinale e, venendo battuto nettamente da Gergely Siklosi, si era dovuto accontentare della medaglia di bronzo. Tra poco nella diretta dei Mondiali scherma 2022 vedremo se ci sarà un altro risultato di questo tenore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA