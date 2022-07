Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma, finali lunedì 18 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 IL CAIRO: PRIMA GIORNATA!

I Mondiali scherma 2022 cominciano a farci compagnia oggi, lunedì 18 luglio: inizia a Il Cairo, in Egitto, una kermesse che ci terrà compagnia per tutta la settimana, e che come sempre riveste grande importanza per il nostro Paese. L’Italia domina il medagliere all time di questa kermesse, con una prima posizione in classifica per distacco; ultimamente le cose sono un po’ cambiate, tre anni fa a Budapest abbiamo raccolto 8 medaglie ma nessun oro e un solo argento, e anche alle Olimpiadi non abbiamo sicuramente brillato per quelle che erano le premesse.

Pure, resta che la diretta dei Mondiali scherma 2022 sono un appuntamento che per l’Italia è sempre prestigioso, perché la nostra scuola è sempre stata all’avanguardia e, infatti, alcune nazionali hanno iniziato a vincere anche per aver preso spunto da noi, se non direttamente per aver prelevato qualche allenatore da casa nostra. Adesso però noi dobbiamo vedere quale sia il programma del giorno nella diretta dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo; possiamo ricordare che il fuso orario della capitale egiziana non cambia rispetto a casa nostra, dunque gli orari indicati coincidono.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 IL CAIRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della prima giornata dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo sarà trasmessa su Eurosport: va precisato che le immagini saranno disponibili dalle ore 17:30 e dunque con le gare del tabellone principale e delle finali. Il canale fa parte dei pacchetti Sky e DAZN, dunque avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti; bisognerà essere clienti anche per il servizio di diretta streaming video, qui la piattaforma che manderà in onda i Mondiali di Scherma 2022 sarà Discovery Plus che trovate anche su TIMVISION e Amazon Prime Video.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 IL CAIRO: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Lunedì 18 luglio il programma dei Mondiali scherma 2022 scatta alle ore 8:30, e saranno due le gare cui assisteremo. La prima sarà quella della spada femminile, l’altra (con inizio alle ore 10:00) quella della sciabola maschile: in entrambi i casi sono gare individuali, perché i concorsi a squadre inizieranno mercoledì. Come abbiamo detto, al mattino avremo i primi turni del tabellone e poi nel pomeriggio avremo le fasi finali, sino agli incontri per le medaglie; nella spada femminile l’Italia schiera Rossella Fiamingo che “traina” una squadra completata da Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola.

Le speranze di medaglia ovviamente ci sono tutte, soprattutto con la Fiamingo, anche se nell’ultima edizione dei Mondiali scherma nessuna italiana è riuscita ad arrivare anche solo ai quarti di finale, e dunque innanzitutto si tratterà di trovare riscatto; avremo poi la sciabola maschile nella quale Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre proveranno a portare a casa qualcosa, per Curatoli tre anni fa era arrivata una medaglia di bronzo dopo aver perso la semifinale contro il sudcoreano Sang-Uk Oh. Vedremo allora come andranno le cose…











