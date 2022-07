Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma e finali 21 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: OGGI GRANDI SPERANZE!

Grandi speranze nella giornata dei Mondiali scherma 2022: giovedì 21 luglio a Il Cairo avremo soltanto gare a squadre in un programma che si sta rapidamente avviando verso la conclusione, come di consueto l’inizio sarà alle ore 8:30 e gli eventi cui assisteremo saranno ben quattro. La rassegna iridata è stata aperta per l’Italia dal bronzo che Rossella Fiamingo ha timbrato nella spada; oggi questa disciplina torna protagonista e lo farà proprio con la squadra femminile, le cui eliminatorie prenderanno il via alle ore 10:00, ma anche quella maschile che inizierà invece alle ore 8:30.

Alla stessa ora prenderà il via anche la gara del fioretto femminile, certamente quella in cui l’Italia coltiva i sogni più concreti di salire sul gradino più alto del podio; l’ultima gara in programma, nella giornata odierna ai Mondiali scherma 2022, sarà quella della sciabola maschile che avrà invece i suoi primi assalti alle ore 11:20. Non ci resta dunque che scoprire quello che succederà oggi sulla pedana di Il Cairo, naturalmente nella diretta dei Mondiali scherma 2022 noi speriamo che le nostre rappresentative sappiano farsi valere portando a casa qualche medaglia…

La diretta tv della quarta giornata dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo sarà trasmessa su Eurosport: va precisato che le immagini saranno disponibili dalle ore 17:30 e dunque con le gare del tabellone principale e delle finali. Il canale fa parte dei pacchetti Sky e DAZN, dunque avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti; bisognerà essere clienti anche per il servizio di diretta streaming video, qui la piattaforma che manderà in onda i Mondiali di Scherma 2022 sarà Discovery Plus che trovate anche su TIMVISION e Amazon Prime Video.

Siamo dunque a un passo dalla giornata dei Mondiali scherma 2022. Il fioretto femminile può contare su Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo: certo la squadra azzurra ha risentito, nel corso degli anni, dei ritiri illustri di Valentina Vezzali prima e Elisa Di Francisca poi, non sarà dominante come quando in pedana c’era Giovanna Trillini ma certamente ha ancora la possibilità di andare a medaglia, capitanata da una Errigo che anche a livello individuale ha mostrato il suo talento.

Lo stesso si può dire di Rossella Fiamingo, già medaglia di bronzo individuale ai Mondiali scherma 2022; a cercare riscatto sarà anche una Mara Navarria che lunedì sarebbe potuta salire sul podio, ma si è persa sul più bello. Da vedere invece le due prove maschili: nella sciabola chi deve trovare un salto di qualità rispetto al concorso individuale è Luca Curatoli, nella spada invece occhi puntati su Andrea Santarelli che, bronzo tre anni fa a Budapest, lo scorso martedì è stato incredibilmente eliminato al primo turno. Vedremo allora se le quattro squadre italiane arriveranno in fondo…

