Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma e finali 23 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: ULTIMA GIORNATA!

Terminano oggi, sabato 23 luglio, i Mondiali scherma 2022. A Il Cairo vivremo l’ultima giornata, e ormai come ben sappiamo sono in programma soltanto le competizioni a squadre. Il calendario ci ha presentato prima i concorsi individuali: l’Italia ha fatto bene ma non benissimo, di fatto confermando quella tradizione che era già iniziata ai Mondiali di tre anni fa. Abbiamo vinto tre medaglie: l’argento con Arianna Errigo e Tommaso Marini, entrambi nel fioretto, il bronzo con Rossella Fiamingo nella spada, ma ancora una volta ci è mancato il guizzo giusto per andare a prenderci l’oro.

Le competizioni a squadre cui assisteremo oggi saranno due, già iniziate ieri: il fioretto maschile e la sciabola femminile. I nostri atleti in pedana avranno sicuramente qualcosa da farsi perdonare, soprattutto le donne della sciabola che nel concorso individuale hanno mancato l’accesso alla zona medaglie; ora vedremo quello che succederà, prima di concentrarsi sulla diretta dei Mondiali scherma 2022 andiamo a scoprire quali siano gli orari della giornata di sabato 23 luglio e le gare cui assisteremo.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dell’ultima giornata dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo sarà trasmessa su Eurosport: va precisato che le immagini saranno disponibili dalle ore 17:30 e dunque con le gare del tabellone principale e delle finali. Il canale fa parte dei pacchetti Sky e DAZN, dunque avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti; bisognerà essere clienti anche per il servizio di diretta streaming video, qui la piattaforma che manderà in onda i Mondiali di Scherma 2022 sarà Discovery Plus che trovate anche su TIMVISION e Amazon Prime Video.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: ORARI E GARE

La giornata dei Mondiali scherma 2022 conclude dunque la kermesse iridata: oggi saremo in pedana qui a Il Cairo dalle ore 10:30, quando sono in programma le eliminatorie della sciabola femminile a squadre. Mezz’ora dopo prenderanno il via anche quelle del fioretto maschile: eliminatorie significa già quarti e semifinali, ma come sappiamo nelle competizioni a squadre esiste anche la finale per la medaglia di bronzo, e dunque arrivare tra le prime quattro nazionali non significa automaticamente essere saliti sul podio (a differenza di quanto accade con le gare individuali).

Ad ogni modo, alle ore 14:30 avremo appunto la finale per il bronzo della sciabola femminile; sempre con 30 minuti di margine scatterà poi quella per definire il gradino più basso del podio nel fioretto maschile. Gli assalti dureranno molto, circa il triplo del tempo rispetto a quelli individuali; le due finali per la medaglia d’oro sono fissate, nel programma dei Mondiali scherma 2022, alle ore 17:30 (sciabola femminile) e alle ore 18:00 (fioretto maschile). Questo il calendario di sabato 23 luglio, adesso chiaramente bisogna scoprire quello che succederà…











