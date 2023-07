Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Streaming video Rai 2: gli ultimi due titoli (oggi 30 luglio)

Ultimo giorno per la diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 oggi, domenica 30 luglio, ma le emozioni saranno ancora una volta assicurate perché ci saranno in palio gli ultimi due titoli da assegnare, naturalmente quelli delle gare a squadre della sciabola femminile e del fioretto maschile, che avranno l’onore di chiudere la rassegna iridata che ha animato il capoluogo lombardo, con Milano che ha regalato una ottima risposta di pubblico. La scherma se lo merita, perché ancora una volta si è confermata lo scrigno più ricco di medaglie per lo sport italiano. I Mondiali di scherma 2023 a Milano ci hanno visti protagonisti nel medagliere, segnale fondamentale anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023/ Italia, doppio oro! Fioretto e spada, solo vittorie (29 luglio)

Sopra tutto resterà il ricordo indelebile del tris nel fioretto femminile individuale con l’oro di Alice Volpi, l’argento di Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto, ma anche l’oro di Tommaso Marini nella stessa gara maschile. Anche le gare a squadre ci hanno fatto divertire parecchio con il doppio oro di fioretto femminile e spada maschile e allora speriamo che oggi la conclusione sia all’altezza. Si scenderà in pedana dalle ore 10.30 per la diretta dei Mondiali scherma Milano 2023, naturalmente con quarti, semifinali e finali di sciabola femminile e fioretto maschile, che saranno le due armi mattatrici oggi.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023/ Italia medaglia d'argento nella spada, oro alla Polonia (28 luglio)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali scherma Milano 2023 oggi è garantita su Rai Due per tutte le fasi salienti delle due competizioni, con la telecronaca di Federico Calcagno e il commento tecnico di Stefano Pantano. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video dei Mondiali scherma Milano 2023 tramite il servizio offerto da Rai Play con sito Internet oppure applicazione. Appuntamento però anche sui canali e sui rispettivi servizi streaming video anche di Sky Sport ed Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Tommaso Marini medaglia d'oro nel fioretto! (oggi 27 luglio)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: FIORETTO MASCHILE E SCIABOLA FEMMINILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma Milano 2023 ci offrirà il tabellone delle fasi finali delle gare a squadre del fioretto maschile e della sciabola maschile. Inevitabile cominciare dai ragazzi del fioretto, naturalmente trascinati dal nuovo campione del Mondo in carica Tommaso Marini. Inoltre nella gara a squadre siamo campioni del Mondo in carica, titolo conquistato nel fioretto maschile nella rassegna dell’anno scorso in Egitto, quindi naturalmente ci sono concrete speranze di chiudere in bellezza anche i Mondiali 2023, con in più la spinta del pubblico di Milano per l’iridato e i suoi compagni Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi.

L’altro evento di oggi nella diretta Mondiali scherma Milano 2023 sarà invece la gara a squadre della sciabola femminile, nella quale però purtroppo l’Italia non sarà presente nelle fasi decisive, perché le Azzurre sono state eliminate ieri negli ottavi dall’Ucraina di Olga Kharlan. Sulle sei gare a squadre, questa è l’unica nelle quali l’Italia non è riuscita ad entrare fra le prime otto e quindi ad essere protagonista nella giornata decisiva. Una piccola macchia su questi Mondiali di scherma Milano 2023, in un’arma nella quale sappiamo di non essere al top.











© RIPRODUZIONE RISERVATA