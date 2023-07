Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Streaming video Rai: altre speranze azzurre (oggi 29 luglio)

La diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 oggi, sabato 29 luglio, ci proporrà una giornata imperdibile, perché nelle prossime ore saranno in palio i titoli delle gare a squadre del fioretto femminile e della spada maschile per la rassegna iridata in programma nel capoluogo lombardo. Penultimo giorno di gare e per l’ennesima volta la scherma si sta confermando lo scrigno più ricco di medaglie per lo sport italiano. I Mondiali di scherma 2023 a Milano, fondamentali anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ci hanno già riservato immense soddisfazioni con le gare individuali, su tutte naturalmente il tris nel fioretto femminile con l’oro di Alice Volpi, l’argento di Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto, ma anche l’oro di Tommaso Marini nella stessa gara maschile.

Da ieri invece il palcoscenico è tutto per le gare a squadre e subito una grande gioia è arrivata dalla spada femminile, ma oggi abbiamo altre carte pesantissime da giocare. Al mattino fin dalle ore 8.30 ci saranno le fasi eliminatorie di fioretto maschile e sciabola femminile che poi assegneranno domani gli ultimi titoli, mentre accentro dell’attenzione per la diretta dei Mondiali scherma Milano 2023 oggi ci saranno naturalmente quarti, semifinali e finali appunto di fioretto femminile e spada maschile, che saranno le due armi mattatrici oggi.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali scherma Milano 2023 oggi è garantita su Rai Due per tutte le fasi salienti delle due competizioni, con la telecronaca di Federico Calcagno e il commento tecnico di Stefano Pantano. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video dei Mondiali scherma Milano 2023 tramite il servizio offerto da Rai Play con sito Internet oppure applicazione. Appuntamento però anche sui canali e sui rispettivi servizi streaming video anche di Sky Sport ed Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: FIORETTO FEMMINILE E SPADA MASCHILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma Milano 2023 ci offrirà il tabellone delle fasi finali delle gare a squadre del fioretto femminile e della spada maschile. Inevitabile cominciare dalle ragazze del Dream Team, l’Italia nel fioretto schiera il quartetto con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, cioè oro, argento e bronzo individuali più una eliminata ai quarti ma dalla compagna Volpi. Basterebbe un dato: nessuna di loro ha perso contro straniere, Volpi ha sconfitto Batini ed Errigo, che a sua volta ha battuto Favaretto. Non serve aggiungere altro per capire che sono le super favorite per l’oro…

L’altro evento di oggi nella diretta Mondiali scherma Milano 2023 sarà invece la gara a squadre della spada maschile, qui sarà più difficile ma l’Italia è comunque tra le migliori Nazionali del mondo, trascinata in particolare dall’argento individuale Davide Di Veroli, che mercoledì ci ha entusiasmato. Si ripartirà con Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini dai quarti di finale contro la Repubblica Ceca per entrare fra le prime quattro del mondo, poi tutto potrebbe diventare possibile in questi Mondiali di scherma Milano 2023 già fantastici per l’Italia…











