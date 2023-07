Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Streaming video Rai: da oggi gare a squadre (28 luglio)

La diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 oggi, venerdì 28 luglio, vedrà in palio i primi titoli a squadre per la rassegna iridata in programma nel capoluogo lombardo, che entra quindi nella sua seconda parte. La scherma è da sempre lo scrigno più ricco di medaglie per lo sport italiano, i Mondiali di scherma 2023 a Milano sono dunque una ribalta davvero nobile, oltre che snodo fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nei giorni scorsi sono già arrivate soddisfazioni notevoli con le gare individuali, su tutte naturalmente il tris nel fioretto femminile con l’oro di Alice Volpi, l’argento di Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto, ma anche l’oro di Tommaso Marini nella stessa gara maschile.

Da oggi invece il palcoscenico sarà per le gare a squadre, a cominciare da spada femminile e sciabola maschile, che d’altronde erano state anche le prime a proporre le competizioni individuali martedì. Al mattino fin dalle ore 8.30 ci saranno le fasi eliminatorie di spada maschile e fioretto femminile che poi assegneranno domani i titoli, mentre la diretta dei Mondiali scherma Milano 2023 oggi entrerà dalle ore 13.00 nel vivo con quarti, semifinali e finali appunto di spada femminile e sciabola maschile, che saranno le mattatrici oggi.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali scherma Milano 2023 oggi è garantita su Rai Due per tutte le fasi salienti delle due competizioni, con la telecronaca di Federico Calcagno e il commento tecnico di Stefano Pantano. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video dei Mondiali scherma Milano 2023 tramite il servizio offerto da Rai Play con sito Internet oppure applicazione. Appuntamento però anche sui canali e sui rispettivi servizi streaming video anche di Sky Sport ed Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma Milano 2023 ci offrirà il tabellone delle fasi finali delle gare a squadre della spada femminile e della sciabola maschile. Andiamo allora a ricordare quali sono gli azzurri che saranno impegnati in queste due specialità. L’Italia nella spada schiera il quartetto con Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, sotto i riflettori naturalmente ci sono le due spadiste che già martedì ci hanno esaltato a livello individuale grazie all’argento di Alberta Santuccio e al bronzo di Mara Navarria, chiamate oggi a trascinare la squadra insieme a Rossella Fiamingo, che non vorrà lasciare Milano a mani vuote.

L’altro evento di oggi nella diretta Mondiali scherma Milano 2023 sarà invece la gara a squadre della sciabola maschile, qui l’Italia va a caccia di riscatto dopo essere rimasta a secco di medaglie nella competizione individuale. Faremo affidamento quindi sul quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, dal vice-campione olimpico Luigi Samele e infine Riccardo Nuccio, sperando allora in un guizzo nell’evento a squadre.











