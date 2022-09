Diretta/ Monopoli Taranto streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI TARANTO: ALTA TENSIONE!

Monopoli Taranto, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese tra due squadre che ripartono dopo una stagione vissuta tra obiettivi diversi. Il Monopoli è stato protagonista ai piani alti della classifica e nei play off si è spinto fino ai quarti di finale dei play off, persi nella doppia sfida contro il Catanzaro.

Diretta/ Giugliano Viterbese (risultato 1-0) video streaming tv: fine primo tempo

Il Taranto ha invece dovuto lottare per mantenere la categoria, calando molto dopo un avvio di campionato brillante ma trovando nelle ultime giornate i punti per la salvezza diretta. Il 14 novembre del 2021 il Monopoli ha vinto col punteggio di 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Taranto, mentre i rossoblu non passano in casa dei Gabbiani dai tempi della Serie D, per la precisione dallo 0-1 del 6 aprile 2014.

DIRETTA/ Recanatese Vis Pesaro (risultato finale 0-0): derby elettrico, pari giusto!

DIRETTA MONOPOLI TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pescara Avellino streaming video tv: Nobili decadute (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Taranto, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Viteritti, Fornasier, Bizzotto, Falbo; Vassallo, Piccinni; Rolando, Montini, Starita; Simeri. Risponderà il Taranto allenato da Nello Di Costanzo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Manetta, Antonini, Granata; Mastromonaco, Labriola, Guida, Provenzano, De Maria; Tommasini, Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONOPOLI TARANTO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA