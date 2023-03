Diretta/ Montevarchi Imolese streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI IMOLESE: DENTRO O FUORI

Montevarchi Imolese, in diretta alle ore 14.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Un vero e proprio dentro o fuori per la salvezza visto che si affrontano le ultime due della classe, divise da un solo punto in classifica.

Matteo Bassetti: “La pandemia di covid è finita”/ “Dopo il 30 aprile stop mascherine”

Guai a sottovalutare, però, Montevarchi ed Imolese, entrambe reduci da due successi consecutivi. I toscani nell’ultima settimana hanno trovato due vittorie contro Torres e Vis Pesaro mentre i rossoblù ospiti hanno mandato al tappeto Olbia e Ancona.

MONTEVARCHI IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Imolese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Montevarchi Imolese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Somiglio a te nei sorrisi e nelle lacrime”

MONTEVARCHI IMOLESE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Montevarchi Imolese. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Banchini non potrà contare sullo squalificato Giordani, al suo posto pronto Biagi. Nel 3-5-2 del tecnico saranno Italeng e Perez i terminali offensivi mentre davanti al portiere Giusti agiranno Tozzuolo, Gennari e Bertola. In casa Imolese, invece, mister Antonioli proverà il recupero di Camilleri, uscito malconcio dall’ultima sfida. A centrocampo Bensaja dovrebbe tornare nell’undici iniziale mentre davanti Tulli, dopo la rete decisiva di martedì, si candida per affiancare bomber Simeri.

Incidenti oggi, 27enne centauro in coma a Milano/ 78enne morta a Mantova

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Montevarchi Imolese. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.60, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria ospite paga 3.00 volte la posta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA