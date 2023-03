Diretta Imolese Ancona/ Streaming video tv: bella occasione per i dorici! (Serie C)

DIRETTA IMOLESE ANCONA: PARTITA MOLTO DELICATA!

Imolese Ancona, che viene diretta dal signor Antonio Di Reda, va in scena presso lo stadio Romeo Galli alle ore 18:00 di martedì 14 marzo: nella 32^ giornata del girone B di Serie C 2022-2023 si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi, ma che allo stesso modo vogliono vincere. L’Ancona dopo un periodo di flessione è tornato a macinare gioco e risultati: il 3-0 interno al San Donato ha confermato il quarto posto in classifica, i dorici però vogliono strappare la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff e continuano a inseguire il Cesena.

L’Imolese invece deve pensare a salvarsi: è ancora penultimo nella graduatoria del girone B, ma la vittoria di Olbia ha dato fiato ai romagnoli che intanto hanno staccato il Montevarchi, e ora vogliono approfittare del passo lento delle rivali dirette per agganciare almeno il playout. Vedremo cosa succederà in questa partita molto interessante e delicata; aspettando che la diretta di Imolese Ancona prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA IMOLESE ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Ancona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma potrà comunque essere seguita: bisognerà infatti rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni è la casa della Serie C e fornisce tutte le partite di questo campionato. Il servizio è aperto anche agli abbonati DAZN, che troveranno il pacchetto incluso nel loro abbonamento; sarà comunque una visione in diretta streaming video di Imolese Ancona, e ci sarà la possibilità di abbonarsi alla piattaforma oppure di acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ANCONA

Nel 4-3-1-2 di Mauro Antonioli per la diretta Imolese Ancona potrebbe cambiare qualcosa: in difesa Gian Maria Rossi sarà protetto da Camilleri e De Vito mentre i due terzini saranno Maddaloni e Agyemang, a centrocampo cerca spazio Macario che potrebbe agire da interno al posto di Faggi, con la conferma di Bertaso e Zanon. Da valutare poi il trequartista: tecnicamente De Feo potrebbe essere confermato ma occhio a D’Auria, che sabato scorso è stato determinante dalla panchina. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Tulli e Lindholm Corner.

Nell’Ancona di Gianluca Colavitto il modulo è il 4-3-3: Perucchini sarà il portiere, Mondonico e Camigliano i due centrali di una difesa che dovrebbe essere completata da Mezzoni e Martina come terzini. Emauele Gatto avrà in mano le redini della manovra; Lorenzo Paolucci, Simonetti ed eventualmente Ruani si giocanoi i tre posti sulle mezzali della squadra dorica, poi nel tridente offensivo Spagnoli e Luca Lombardi contendono il posto a Melchiorri e Petrella, che però restano ampiamente favoriti così come la prima punta Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Imolese Ancona possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,80 volte la quota messa sul tavolo.

