Diretta/ Vis Pesaro Montevarchi streaming video tv: treno salvezza (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO MONTEVARCHI: DENTRO O FUORI AL BENELLI

Vis Pesaro Montevarchi, in diretta alle ore 21.00 di martedì 14 marzo 2023 allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà un match dal valore elevatissimo per entrambe le formazioni che lottano per mantenere la categoria e, al momento, sono divise da sei punti con i biancorossi padroni di casa avanti.

Ma la Vis Pesaro non arriva a questa sfida nel migliore dei modi, anzi il brusco stop rimediato a Siena è un biglietto da visita da non mostrare. Viceversa il Montevarchi, ultimo, ha tirato fuori le unghie nelle ultime settimane e, dopo aver ottenuto due pareggi consecutivi, domenica si è imposto di misura contro la Torres tornando a credere prepotentemente nel raggiungimento della salvezza.

VIS PESARO MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vis Pesaro Montevarchi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VIS PESARO MONTEVARCHI: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Montevarchi. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Brevi dovrà rinunciare ai soliti Provazza e Marcandella mentre dovrebbe farcela Di Paola. A centrocampo spazio ad uno tra Valdifiori e Coppola mentre davanti toccherà alla coppia Gerardi-Fedato. In casa ospite, invece, mister Marco Banchini deve fare i conti con qualche problema: Bertola e Amatucci non hanno, infatti, recuperato. Per ovviare al problema e non stravolgere tatticamente la squadra, spazio per Chiti e Fiumanò al fianco di Gennari davanti alla porta difesa da Mazzini. A centrocampo si va verso la conferma di Cerasani e Mussis con Silvestro sull’out destro e Lischi dalla parte opposta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Montevarchi. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.30, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria ospite paga 3.25 volte la posta. Ci si aspettano poche reti visto che l’Under 2.5 vale solo 1.45, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.55 volte la posta.











