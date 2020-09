Diretta Monza Lecco/ Streaming video e tv: amichevole con derby lombardo a Monzello

Monza Lecco sarà un’amichevole prevista martedì 8 settembre 2020 alle ore 16.00 presso il centro sportivo di Monzello. Prosegue la preparazione dei brianzoli che affronteranno il campionato di Serie B dopo 19 anni, ma lo faranno con ambizioni che dalle parti di Monza non si vedevano dagli anni Settanta, con la squadra pronta a dare l’assalto a quella che sarebbe una storica Serie A. La formazione allenata da Christian Brocchi è reduce da un’amichevole di lusso a San Siro contro il Milan, il Monza ha fatto un’ottima impressione andando anche in gol con Finotto e il risultato finale di 4-1 in favore dei rossoneri è apparso francamente bugiardo, con gli ultimi due gol milanisti arrivati solo negli ultimissimi minuti del match. Brocchi chiederà comunque più solidità e conferme contro un Lecco pronto ad affrontare un nuovo campionato di Serie C e il suo secondo test stagionale, dopo il pari per 2-2 contro gli svizzeri del Lugano. La squadra di D’Agostino spera in un torneo di terza serie tranquillo e prosegue nella sua campagna acquisti, con l’arrivo del difensore centrale ex Milan Lino Marzorati e del terzino sinistro Mattia Capoferri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Lecco non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, nessun canale ha acquisito i diritti del match dal centro sportivo di Monzello. Non ci sarà dunque neppure la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet: si potranno avere aggiornamenti in tempo reale dai profili social e dai siti ufficiali dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LECCO

Le probabili formazioni del match Monza Lecco, amichevole prevista martedì 8 settembre 2020 alle ore 16.00 e che andrà in scena presso il centro sportivo di Monzello. Il Monza allenato da Christian Brocchi affronterà la sfida con un 4-3-1-2 con Lamanna tra i pali, Sampirisi schierato in posizione di terzino destro e D’Errico in posizione di terzino sinistro con Paletta e Bellusci centrali di difesa. D’Errico; Barberis e Finotto comporranno il terzetto di centrocampo, con Armellino chiamato a muoversi da trequartista alle spalle del duo offensivo formato da Maric e Lepore. Il tecnico del Lecco, Gaetano D’Agostino, schiererà invece la sua squadra con un 3-4-2-1. Tra i pali sarà confermato Safarikas, la difesa a tre sarà composta da Merli Sala, Malgrati e Celjak, mentre centrocampo la linea a quattro sarà formata da Giudici, Galli, Del Grosso e Capoferri. In attacco, spazio a Haidara e Mangni a sostegno dell’unica punta di ruolo, Capogna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA