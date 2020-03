Diretta Moto3/ Streaming video tv gara, orari e vincitore Gp Qatar Losail

La diretta della gara Moto3 oggi, domenica 8 marzo 2020, ci farà vivere le emozioni del primo Gran Premio dell’anno dal circuito di Losail, che in questi giorni ospita purtroppo un Gp Qatar 2020 dimezzato. Come è infatti ampiamente noto, a causa del Coronavirus l’evento è stato annullato per la classe regina MotoGp, mentre la Moto3 (come la Moto2) gareggia solo perché le varie scuderie erano già presenti a Losail per disputare gli ultimi test quando è arrivato dalle autorità locali lo stop ai viaggi in particolare da Italia e Giappone, due nazioni che ovviamente nel motociclismo hanno fondamentale importanza. La Moto3 comunque parte, anche se poi salterà come tutti la trasferta in Thailandia, che sarebbe stata fra due settimane. Godiamoci comunque questo accenno di normalità con la diretta della gara Moto3, primo atto della nuova stagione per la categoria che ha nel nostro Lorenzo Dalla Porta il campione iridato in carica. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio alle ore 14.20 italiane (le 16.20 locali) per la partenza della gara del Gp Qatar 2020 della classe Moto3 dal circuito di Losail.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA MOTO3

Il punto di riferimento per seguire la gara della Moto3 in diretta tv da Losail sarà come sempre Sky, che pure nel Motomondiale 2020 detiene i diritti per seguire tutti appuntamenti a partire da questo dimezzato Gp Qatar d’apertura, canale di riferimento Sky Sport MotoGp (il numero 208) pur se in assenza della classe regina. Pure la diretta streaming video sarà dunque garantita agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go, ma c’è una novità da segnalare: infatti, grazie a un accordo fra le due piattaforme, il Motomondiale 2020 è visibile anche su DAZN per i suoi abbonati.

DIRETTA GARA MOTO3: VIA A UNA NUOVA STAGIONE

Ci avviciniamo alla diretta della gara Moto3 con le prime indicazioni che ci sono giunte naturalmente ieri dalla sessione di qualifiche che ha determinato la griglia di partenza per il Gp Qatar 2020 nella categoria minore. La prima gara della classe Moto3 in questo nuovo Mondiale si disputerà dunque al Losail International Circuit sulla distanza di 18 giri per un totale di 96,8 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar. L’anno scorso vinse il giapponese Kaito Toba, che si rivelò poi un fuoco di paglia perché non ottenne più alcun risultato di rilievo lungo tutta la stagione, mentre il secondo posto di Lorenzo Dalla Porta fu l’ottimo inizio di una stagione culminata poi nel Mondiale vinto dal pilota italiano, primo a riuscirci nella categoria minore ben 15 anni dopo Andrea Dovizioso nel 2004, in quella che era ancora naturalmente la classe 125.



