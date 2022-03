Diretta motocross/ Gp Argentina 2022 streaming video tv: si va in Patagonia

DIRETTA MOTOCROSS GP ARGENTINA 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, domenica 20 marzo, torna in diretta il motocross, che propone come terzo atto della sua stagione il Gran Premio d’Argentina 2022 sulla pista di Neuquen, in Patagonia, non lontano dal confine cileno e sulla sponda nord-occidentale del lago Nahuel Huapi. Scenario affascinante per questa lunghissima trasferta, l’unica gara nel continente americano sulle 20 in programma nel Mondiale Motocross 2022, quasi tutto bastato sull’Europa con qualche “escursione” in Asia più questa in Argentina.

Chi saranno oggi i protagonisti della diretta motocross? Le prime due gare della stagione hanno messo in copertina lo sloveno Tim Gajser e lo spagnolo Jorge Prado, che sia a Matterley Basin sia a Mantova hanno vinto una gara a testa nella categoria regina MXGP, anche se poi la vittoria finale del Gran Premio è andata in entrambi i casi a Gajser. Detto che purtroppo non c’è più Tony Cairoli che si è ritirato al termine della passata stagione, lasciamo comunque spazio ai protagonisti in pista per scoprire che cosa succederà nella diretta motocross oggi nel Gp Argentina 2022 a Neuquen.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA IL GP ARGENTINA 2022 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Argentina 2022 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile in chiaro: il riferimento saranno quindi i canali di Eurosport, in particolare la diretta streaming video offerta da Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla pista sudamericana ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP ARGENTINA 2022: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Argentina 2022, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare in Patagonia, nuovo atto di un Mondiale che è appena cominciato e sta iniziando a delineare i suoi valori verso un cammino ancora molto lungo.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio Argentina 2022 avranno luogo a Neuquen rispettivamente alle ore 17.15 e alle ore 20.10, parlando naturalmente in orari italiani, quattro ore avanti rispetto alla Patagonia. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 16.15 e alle ore 19.10, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

