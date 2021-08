Diretta Motocross/ Gp Belgio 2021, streaming video Rai: Herlings darà forfait?

DIRETTA MOTOCROSS GP BELGIO 2021: PERCORSO IMPEGNATIVO!

La motocross torna in diretta oggi, domenica 1 agosto per il Gran premio del Belgio 2021: la classe regina e i suoi beniamini dunque tornano sull’iconica pista di Lommel per quello che solo il sesto banco di prova del campionato mondiale e dove pure ci attendiamo gran fuochi di artificio. Il tracciato dopo tutto è davvero intenso, con 1.830 m di lunghezza e più di un ventina di curve anche molto strette: qui poi chiamati l’impresa parecchi piloti, tutti protagonisti del mondiale della Motocross. Dall’iridato in carica Tim Gajser, fino al nove volte campione del mondo Tony Cairoli e senza dimenticare Prado e Febvre che ci hanno fatto ben divertire nelle prime tappe come pure gli azzurri Lupino e Monticelli: davvero oggi non mancherà nessuno per la diretta della Motocross per il Gp del Belgio 2021. O quasi. Solo l’acciaccato Jeffrey Herlings potrebbe dare forfait all’ultimo: l’olandese ha rimediato un brutto infortuno alla spalla poche settimane fa a Oss e le sue condizioni sono ancora davvero precarie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP BELGIO 2021 DI MOTOCROSS

Con gran gioia degli appassionati, possiamo segnalare subito che la diretta della Motocross per il Gran premio del Belgio 2021 oggi sarà in diretta tv in chiaro e in tempo reale su Rai Sport + HD, canale 57. Di conseguenza anche la diretta streaming video delle prove a Lommel sarà offerta in tempo reale dal servizio gratuito da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo su tracciato delle fiandre ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP BELGIO 2021: GLI ORARI A LOMMEL

Detto di come seguire la diretta della Motocross oggi per il Gp del Belgio 2021, serve ora ricordare a tutti anche il programma e gli orari della giornata di Lommel, per la principale categoria della MXGP. Calendario alla mano vediamo che non vi è prevista alcuna novità per questa domenica e al solito sarà un programma molto fitto, con prove libere e gare previste nella medesima giornata: pure non vi saranno complicazioni dovute al fuso orario. Possiamo allora ricordare cheper la categoria regina della Motocross gara 1 del Gran premio del Belgio 2021 comincerà alle ore 13.15, mentre dovremo attendere fino alle ore 16.10 per assistere a gara 2 a Lommel. Entrambi banchi di prova della categoria regina MXGP, validi per il mondiale, saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10. Naturalmente ogni singola gara di questo Gp del Belgio per la Motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

