Diretta motocross/ Gp Città di Mantova 2021 streaming video tv: si decide il Mondiale

DIRETTA MOTOCROSS GP MANTOVA 2021: L’ULTIMO DI TONY CAIROLI

Oggi, mercoledì 10 novembre, torna ancora una volta in diretta il motocross, che propone come diciottesimo e ultimo atto della sua stagione il Gran Premio Città di Mantova 2021, naturalmente sulla pista di Mantova dove qualche settimana fa aveva avuto luogo il Motocross delle Nazioni con successo dell’Italia dopo ben 19 anni e dove domenica c’è stato il penultimo Gran Premio di questa pazza e intensa stagione che oggi conoscerà il suo epilogo, una giornata che senza dubbio passerà alla storia del motocross per più di un motivo. Innanzitutto il Mondiale Motocross 2021 deve ancora stabilire chi vincerà la classifica del Mondiale Piloti, di conseguenza si deciderà a Mantova il nome del campione del Mondo 2021 tra il francese Romain Febvre, l’olandese Jeffrey Herlings e lo sloveno Tim Gajser.

Eppure, la meravigliosa battaglia per la corona mondiale potrebbe anche passare in secondo piano, perché il Gran Premio Città di Mantova 2021 sarà l’ultimo in carriera per Tony Cairoli, nove volte campione del Mondo, che ha annunciato il ritiro al termine di questo Mondiale Motocross 2021. Speriamo che Cairoli possa essere protagonista in gara, magari ergendosi a “giudice” della contesa iridata fra i suoi tre avversari nella imperdibile diretta motocross che ci attende oggi nella classe regina MXGP, purtroppo in un giorno lavorativo a causa degli stravolgimenti al calendario imposti dal Covid. Le emozioni comunque sono garantite; meglio allora lasciare spazio ai protagonisti in pista per scoprire che cosa succederà nella diretta motocross oggi nel Gp Città di Mantova 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP MANTOVA 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Città di Mantova 2021 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57, oltre che su Eurosport. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Mantova ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP MANTOVA 2021: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Città di Mantova 2021, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare che sanciranno l’addio all’agonismo del nostro Tony Cairoli e l’epilogo della affascinante battaglia per il titolo iridato detenuto da Gajser, ancora conteso da ben tre piloti.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio Città di Mantova 2021 avranno luogo nella città lombarda rispettivamente alle ore 12.15 e alle ore 15.10, quando gara-2 probabilmente definirà tutti i verdetti della MXGP. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 11.15 e alle ore 14.10, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

