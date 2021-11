DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Lombardia 2021 video streaming tv: che lotta per il titolo!

DIRETTA MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2021: LA CLASSIFICA

In vista della diretta motocross per il Gp Lombardia 2021 di oggi da Mantova, possiamo fare il punto della situazione in classifica del Mondiale Piloti dopo le prime sedici gare della stagione. Abbiamo già accennato al fatto che l’equilibrio è praticamente totale, di fatto è come se si ripartisse da zero per i primi tre. Il francese Romain Febvre (Kawasaki) è al comando con 614 punti, con cinque vittorie e la bellezza di 17 podi complessivi. I distacchi al vertice tuttavia sono minuscoli: in seconda posizione troviamo lo sloveno Tim Gajser, campione del Mondo in carica con la Honda, a quota 613 punti tra cui sette vittorie e 19 podi.

In terza posizione ecco l’olandese Jeffrey Herlings in sella alla sua Ktm con 611 punti con il massimo di vittorie (12) e 21 podi totali, ma pure alcune assenze che potrebbero pesare come macigni. I conti sono presto fatti: mancano due Gran Premi e dunque quattro gare, ognuna delle quali mette in palio 25 punti. Il totale fa 100 e i primi tre sono racchiusi in tre punti: ecco perché avevamo spiegato che la situazione è quella di un Mondiale che praticamente ricomincia oggi da zero per Herlings, Febvre e Gajser. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LOMBARDIA 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Lombardia 2021 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57. Di conseguenza anche la diretta streaming video non sarà offerta da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Pietramurata ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2021: PENULTIMO ATTO DELLA STAGIONE

Oggi, domenica 7 novembre, torna ancora una volta in diretta il motocross, che propone come diciassettesimo e penultimo atto della sua stagione il Gran Premio di Lombardia 2021 a Mantova, dove qualche settimana fa aveva avuto luogo il Motocross delle Nazioni, con successo dell’Italia dopo un digiuno che durava da ben 19 anni. Siamo adesso invece al culmine del Mondiale Motocross 2021 che si avvia a vivere il suo gran finale. Infatti il tris di GP consecutivi a Pietramurata ha compattato ancora di più la classifica del Mondiale Piloti al suo vertice, di conseguenza si deciderà tutto a Mantova negli ultimi due eventi in programma, oggi e mercoledì.

Per Tony Cairoli, nove volte campione del Mondo, sarà il gran finale della carriera, dal momento che ha annunciato il ritiro al termine di questo Mondiale Motocross 2021: il conto alla rovescia è ormai partito, speriamo che Cairoli possa essere protagonista in gara, però è chiaro che la diretta motocross nella classe regina MXGP sarà caratterizzata soprattutto dalla lotta ai vertici della classifica del Mondiale Piloti. Il francese Romain Febvre, lo sloveno Tim Gajser e l’olandese Jeffrey Herlings sono racchiusi in appena tre punti, i calcoli dunque hanno valore molto relativo; meglio lasciare spazio ai protagonisti in pista per scoprire che cosa succederà nella diretta motocross oggi nel Gp Lombardia 2021 a Mantova.

DIRETTA MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2021: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Lombardia 2021 dalla pista di Mantova, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross nel diciassettesimo e penultimo appuntamento della durissima e affascinante battaglia per il titolo iridato detenuto da Gajser, ancora conteso da ben tre piloti.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Lombardia 2021 avranno luogo a Mantova rispettivamente alle ore 13.15 e alle ore 16.10, gli orari classici del motocross quando non ci sono problemi di fuso orario. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



