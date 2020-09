Diretta Motocross/ Gp Emilia Romagna, streaming video tv: si corre ancora a Faenza

La Motocross torna in diretta anche oggi, domenica 13 settembre 2020 a Faenza: la città infatti ospiterà oggi il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ovvero il terzo e ultimo appuntamento della tripletta della MXGP nella cittadina romagnola, a cui ancora una volta non vediamo l’ora di dare la parola, per vivere le grandi emozioni di gara 1 e gara 2. Gli appassionati sono stati ben informati e davvero non ci sorprende oramai più che il mondiale motocross torni per la terza volta a stretto giro sul medesimo tracciato: la federazione infatti nel rivoluzionare il calendario iridato post lockdown, ha dovuto per forza di cose inserire alcuni doppi e tripli gp, per garantire la disputa del maggior numero di gare, nelle miglior condizioni di sicurezza. E Faenza in questo senso si sta rivelando sede perfetta per lo spettacolo della Motocross: l0 abbiamo visto domenica scorsa con il Gp d’Italia e mercoledì e siamo sicuro che anche oggi le attese degli appassionati non saranno deluse. Anche perchè l’assenza annunciata dell’attuale leader del mondiale Jeffrey Herlings (che pochi giorni fa ha subito un serio infortunio) potrebbe aprire ancora di più la battaglia per il titolo iridato: e chissà che proprio oggi ne approfitti il nostro Tony Cairoli, a caccia del decimo mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP FAENZA DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Reggio Emilia 2020 di motocross non sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) a causa della concomitanza di altri eventi, di conseguenza si avranno solo le differite alle ore 17.00 per quanto riguarda gara-1 e alle ore 19.00 per gara-2. Di conseguenza, non sarà garantita nemmeno la diretta streaming video di entrambe le prove romagnole, anche se sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play saranno disponibili le immagini in chiaro delle due differite, agli orari già indicati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Faenza ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP EMILIA ROMAGNA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica, tutta dedicata al Gran Premio dell’Emilia Romagna: si torna dunque a Faenza e in tal senso non vi sono grandi novità rispetto quanto vissuto nei due precedenti Gran premi occorsi nella cittadina emiliana negli ultimi dieci giorni. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate nella giornata di domenica. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Anche per il Gp dell’Emilia Romagna, gara 1 avrà inizio alle ore 13.15, mentre per gara 2 di Faenza dovremo attendere le ore 16.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA