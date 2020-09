Diretta motocross/ Gp Faenza 2020 streaming video Rai, bis in Romagna

Oggi, mercoledì 9 settembre, torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio della Città di Faenza 2020 naturalmente da Faenza, dove già domenica è stato ospitato il Gp Italia e che farà tripletta poi domenica 13 ospitando pure un terzo evento iridato consecutivo, in quel caso denominato Gp Emilia Romagna. Anche il Mondiale Motocross deve fare di necessità virtù dopo la lunghissima pausa dovuta al Coronavirus: le gare ripetute nelle stesse sedi sono una costante per tante categorie degli sport motoristici e non fa dunque eccezione nemmeno il motocross, che però a dire il vero ci sta proponendo un calendario davvero particolare.

La diretta motocross è infatti tornata protagonista ad agosto con una tripletta di gare a Kegums, in Lettonia, ma da adesso in poi sarà protagonista soprattutto in Italia. La tripletta di Faenza infatti è solo la prima, più avanti avremo tre gare a testa anche a Mantova e Pietramurata, in Trentino.

Rimanendo all’attualità, questa gara infrasettimanale è chiamata ufficialmente Gp Città di Faenza, in omaggio alla località dell’Emilia Romagna che domenica scorsa ha ospitato il nostro Gp nazionale e domenica ventura onorerà invece la regione. Sono dunque giorni molto intensi per il motocross e per tutti i suoi protagonisti, ma anche per gli appassionati che dopo lunghi mesi di astinenza sono tornati da agosto a godersi una vera e propria scorpacciata di gare con Tony Cairoli e tutti gli altri protagonisti più attesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP FAENZA DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Città di Faenza 2020 di motocross non sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) a causa della concomitanza di altri eventi, di conseguenza si avranno solo le differite alle ore 19.00 per quanto riguarda gara-1 e alle ore 23.00 per gara-2. Di conseguenza, non sarà garantita nemmeno la diretta streaming video di entrambe le prove romagnole, anche se sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play saranno disponibili le immagini in chiaro delle due differite, agli orari già indicati.

Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Faenza ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP FAENZA: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Città di Faenza, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare del nostro Tony Cairoli – atteso da un 2020 davvero spettacolare con la bellezza di nove Gran Premi sul suolo italiano – e degli altri campioni del motocross.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Faenza 2020, inedito appuntamento infrasettimanale dalla pista della località romagnola, avranno luogo rispettivamente alle ore 13.05 e alle ore 16.00 italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.05 e alle ore 15.00. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



