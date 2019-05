Diretta Motocross/ GP Francia 2019 streaming video Rai, orari (Saint Jean d’Angely)

Il GP Francia 2019 nella stagione di motocross è il settimo appuntamento in un’annata che non conosce pause: ci arriviamo in una situazione di equilibrio in una classifica della MXP comandata da Tony Cairoli, ma con Tim Gajser che ha saputo centrare la doppietta ad Agueda (in Portogallo) e ha dunque recuperato terreno rispetto al leader. Ricordiamo che come sempre gli appuntamenti della domenica (in questo caso il 26 maggio) sono due: gara-1 a Saint Jean d’Angely scatta alle ore 14:15 mentre per gara-2 dovremo aspettare le 17:10. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta del GP Francia 2019 della motocross; per saperlo non resta che metterci comodi e aspettare questo doppio appuntamento, dopo il quale si correranno altri 12 Gran Premi con un totale di 24 gare, per una stagione che si concluderà a settembre inoltrato e nella quale dunque potrebbe ancora succedere molto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP FRANCIA 2019

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv per il GP Francia 2019 della motocross dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + almeno per quanto riguarda gara-1, mentre non dovrebbe esserci possibilità di seguire gara-2; diretta streaming video disponibile su www.raiplay.it, e come sempre potrete avere informazioni utili sulla corsa di Saint Jean d’Angely attraverso il sito ufficiale www.moto.it/motocross, con il relativo account Twitter che trovate all’indirizzo @Moto_it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Al GP Francia 2019 di motocross si arriva come detto con Tony Cairoli in testa alla classifica: il pilota siciliano comanda il gruppo con 241 punti e un vantaggio di 40 lunghezze su Tim Gajser, lo sloveno che al momento rappresenta il principale avversario dell’azzurro in assenza di Jeffrey Herlings, il campione del mondo in carica che però è ai box per infortunio e non è ancora certo dei tempi di recupero. I due centauri si sono divisi la posta ultimamente: Cairoli ha fatto doppietta a Mantova, nelle due prove casalinghe, ma nel GP del Portogallo Gajser ha ottenuto due successi sul tracciato di Agueda. Un pari e patta potremmo dire, e dunque saranno importanti anche le posizioni di rincalzo; in terza posizione di classifica troviamo il sempre più concreto Gautier Paulin che però si trova già a 26 punti dalla seconda posizione occupata dallo sloveno, quindi con 146 punti arriva il lituano Arminas Jasikonis. Al momento attuale è logico supporre che Cairoli e Gajser siano gli unici due a giocarsi la vittoria del titolo mondiale della motocross, ma vedremo come andranno le cose nel doppio appuntamento del GP Francia 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA