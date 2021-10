Diretta Motocross/ Gp Francia 2021, streaming video Rai: tappa in Occitania!

DIRETTA MOTOCROSS: CAIROLI ALL’ATTACCO NEL GP DI FRANCIA?

Dopo le scintille in Germania, ecco che la Motocross torna in diretta oggi, domenica 10 ottobre 2021 per il tanto atteso Gran premio di Francia 2021, 12^ banco di prova del mondiale MXGP. Siamo dunque sul tracciato di Lacapelle Marival, in Occitania, da cui daremo il via un filetto di appuntamenti che porteranno i nostri beniamini nel mese di ottobre anche in Spagna e a Pietramurata (dove saranno tre banchi di prova iridati): è dunque un momento ben particolare di questo campionato del mondo, dove pur la corsa al titolo appare più aperta che mai.

Tra Herlings e Gajser quasi appaiati, in vetta è ben difficile provare a dire chi vincerà il titolo iridato, tenuto poi conto che nella classifica mondiale alle loro spalle in parecchi sono ben vicini, uno su tutti il nostro Antonio Cairoli, questo pur pronto oggi a un fine settimana tutto all’attacco, dopo anche i recenti acciacchi. E chissà poi che cosa succederà oggi in pista: questa stagione della MXGP è davvero ricchissima di colpi di scena e mille scintille sono attese oggi per la diretta della Motocross per il Gp di Francia 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP FRANCIA 2021 DI MOTOCROSS

Ricordiamo ovviamente a tutti gli appassionati che la diretta tv del Gp Francia 2021 di motocross salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile in chiaro in versione integrale: stando alle ultime indicazioni il canale Raisport +HD (al numero 57 del telecomando) trasmetterà in tempo reale solo la prima gara dalla pista di Lacapelle Marival, mentre il secondo banco di prova sarà disponibile solo in differita. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla terra francese ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAISPORT

DIRETTA MOTOCROSS, GP FRANCIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motocross per il Gran premio di Francia 2021, pure serve ora rinfrescare la memoria su programma e orari degli appuntamenti oggi, domenica 10 ottobre 2021 a Lacapelle Marival Calendario alla mano ricordiamo ancora una volta che non vi è prevista alcuna novità per questa domenica e al solito sarà un programma molto fitto, con prove libere e gare previste nella medesima giornata: se non altro però non dovremo fare attenzione al fuso orario oggi.

Segnaliamo dunque che per la categoria regina della Motocross gara 1 del Gran premio di Francia 2021 comincerà alle ore 13.15, mentre dovremo attendere fino alle ore 16.10 per assistere a gara 2 sul tracciato occitano. Entrambi banchi di prova della categoria regina MXGP, validi per il mondiale, saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10. Al solito ogni gara del Gp francese durerà 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

