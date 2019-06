Diretta Motocross/ Gp Germania 2019: streaming video e tv: Tony Cairoli non ci sarà!

Il campionato Motocross torna in diretta questo fine settimana lo fa dalla pista di Teuschnthal per il Gp della Germania 2019, decimo appuntamento del mondiale 2019 e fa con l’annuncio a sorpresa delle assenze di Jeffery Herlings e Tony Cairoli. Gli ultimi due campioni del mondo della Motocross hanno quindi dato forfait dopo la prova di Kegums, l’olandese per problemi alla gamba e l’azzurro per un guaio alla spalla rimediato proprio in Lettonia. Ne approfitterà di certo Tim Gajser che si sta mettendo in luce negli ultimi appuntamenti della Mxgp e che ora può pure ambire al titolo mondiale se troverà ancora spazio in pista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP GERMANIA DI MOTOCROSS

Notizie ottime ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Germania 2019 di motocross da Teuchschenthal per gara-1 e per gara-2. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in Germania anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Rai Play (una diretta e l’altra naturalmente in differita). Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Teuchschenthal ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP GERMANIA: GLI ORARI

In attesa di dare la parola alla pista di Teutschenthal dove la Motocross torna in diretta questa domenica, andiamo a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Germania: ecco quindi i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Germania 2019 avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



