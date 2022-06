Diretta motocross/ Gp Indonesia 2022 streaming video Rai: a Samota-Sumbawa!

DIRETTA MOTOCROSS GP INDONESIA 2022: TORNA LA MXGP!

La diretta della motocross torna a farci compagnia dopo la settimana di sosta: il Mondiale MXGP torna in pista domenica 26 giugno con il Gp Indonesia 2022. Visto il fuso, le due gare di Samota-Sumbawa si disputeranno quando da noi sarà mattina: alle ore 8:15 scatterà infatti gara-1, mentre alle ore 11:10 avremo gara-2 ricordando che, come di consueto, le due corse saranno della durata di 30 minuti ciascuna, e ogni volta allo scoccare della mezz’ora verranno percorsi due giri, così da arrivare regolarmente al traguardo e prendere la bandiera a scacchi.

Due settimane fa in Germania Tim Gajser ha posto fine ad un digiuno di vittorie che durava da sei gare, e ha così allungato nella classifica del Mondiale MXGP; nella diretta motocross sarà importante vedere come reagirà la concorrenza, a partire da Maxime Renaux che in Germania non ha potuto gareggiare a causa della caduta in qualifica, e che naturalmente vuole recuperare in una graduatoria che lo ha visto scivolare in quarta posizione. In palla Jeremy Seewer, in calo Jorge Prado, in realtà nel Gp Indonesia 2022 saranno tanti i protagonisti potenziali che potrebbero dire la loro e allora vedremo quello che succederà quando si inizierà a correre…

DIRETTA MOTOCROSS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP INDONESIA 2022

L’appuntamento con la diretta tv della motocross, per il Gp Indonesia 2022, sarà sulla televisione di stato: bisogna tuttavia prestare attenzione alla programmazione perché, salvo variazioni di palinsesto, in tempo reale si potrà seguire soltanto gara-1 mentre gara-2, comunque trasmessa da Rai Sport +, dovrebbe godere soltanto della differita alle ore 14:00. Come sempre, per quanto riguarda la prima gara, in assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it oppure installando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP INDONESIA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci dunque alla diretta motocross per il Gp Indonesia 2022, diamo un rapido sguardo alla classifica. Come già detto Tim Gajser comanda il Mondiale MXGP: per lo sloveno ci sono 485 punti e un vantaggio di 101 lunghezze su Jeremy Seewer, un margine che lo mette al riparo da brutte sorprese e, almeno tecnicamente, gli ha già consegnato mezzo titolo. In terza posizione, staccato di 18 punti dallo svizzero, troviamo Jorge Prado che sperava di essere più vicino a Gajser, ma ha saltato la tappa lettone e questo ha chiaramente influito sul rendimento generale.

Renaux ha un punto da recuperare a Prado, ma al netto di tutto sta confermando come la sua stagione da rookie stia procedendo anche oltre le aspettative; quinto posto nella classifica MXGP per Glenn Coldenhoff, sempre molto solido, mentre Alberto Forato è il migliore degli italiani ed è tredicesimo, con 172 punti. Ora vedremo quello che succederà nella diretta motocross, a Samota-Sumbawa stiamo aspettando di gareggiare ed è una sorta di “Gajser contro tutti”, perché a questo punto lo sloveno può davvero prendere il largo e, avendo anche ritrovato il feeling con la vittoria, potrebbe non guardarsi più indietro. Sarà davvero così che andranno le cose nel Gp Indonesia 2022?











