Diretta Motocross/ Gp Russia 2019, streaming video e tv: torna Herlings!

Oggi domenica 9 giugno il Campionato di Motocross torna in diretta e lo fa nel circuito di Orlyonok a Tuapse per il Gp di Russia 2019. L’appuntamento è ben bollente anche perché ormai siamo all’ottavo banco di prova per il Mondiale Mxgp e di fatto si è accesa la lotta per il titolo mondiale. Se poi poche settimane fa pareva tutto semplice per Tony Cairoli, trionfatore in Italia, ecco che negli ultimi due appuntamenti del calendario è stato il rivale di sempre Tim Gajser a strappare punti più che mai pesanti. Dopo pure il successo in Francia a Saint Jean d’Angely lo sloveno si è quindi candidato pure al titolo iridato e di certo il Gp di Russia 2019 previsto quest’oggi sarà un banco di prova privilegiato per scoprire le vere intenzioni dell’alfiere Honda. Oggi però Cairoli e Gajser non saranno i soli perché sarà proprio in occasione delle gare di Orlyonok che farà il suo rientro nel calendario del Mondiale Mxgp di Motocross il campionissimo in carica Jeffrey Herlings, che inizierà solo oggi la sua stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP DI RUSSIA 2019

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv per il Gp di Russia 2019 della motocross dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + almeno per quanto riguarda gara-1, mentre non dovrebbe esserci possibilità di seguire gara-2, almeno non in diretta; diretta streaming video disponibile su www.raiplay.it, e come sempre potrete avere informazioni utili sulla corsa a Orlyonok tramite il portale ufficiale www.mxgp.com che offrirà anche il live timing per tutte le sessioni della categoria e non solo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS: GLI ORARI DEL GP DI RUSSIA 2019

In attesa di poter dare la parola alla pista di Orlyonok per questo atteso appuntamento del mondiale Mxgp, andiamo a ricordare come sarà possibile seguire in diretta la Motocross e i suoi beniamini al Gp di Russia 2019, il cui programma risulta come al solito ben fitto. Facendo il giusto conto con il fuso orario con l’Italia ecco che non vi saranno per gli appassionati gravi problemi: da programma infatti gara 1 sarà prevista per le ore 13.15 italiane, mentre la ultima e decisiva gara 2 avrà inizio alle ore 16.10. Ricordiamo quindi che come al solito le due gare dureranno 30 minuti e due giri fino alla bandiera a scacchi e che già al mattino i protagonisti della Mxgp saranno in pista alle 9.45 per disputare il warm up.



